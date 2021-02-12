Психолог рассказала о способе быстрого примирения после ссоры

Каждая ссора требует индивидуального подхода для её разрешения, но есть несколько универсальных способов потушить конфликт. Проще всего это сделать через юмор. Например, когда ссорящиеся люди переводят разговор на более лёгкую тему и начинают шутить. Главная задача этого процесса — снять эмоциональное напряжение, объяснила Лайфу семейный психолог Наталья Панфилова.

"Не надо нагнетать эту напряжённость и эмоциональность. Если вы начинаете подшучивать, то, как правило, и партнёру легче подключиться. Во-вторых, если ссора уже началась, то хорошо бы переключиться и сказать, что стоп, давай выйдем, пройдёмся и поговорим. И вот пока вы собираетесь, этот накал жара уже начинает сходить на нет. И вообще когда человек уходит из того места, где он собирался яростно ругаться, то это перемещение даёт более лёгкое отношение к тому, что произошло", — пояснила специалист.

По словам Панфиловой, каждая ссора имеет свою точку невозврата, когда невозможно уже конструктивно ссориться и люди просто начинают друг друга оскорблять. В таком случае может потребоваться помощь человека со стороны, например психолога.

"У людей замыливается взгляд, и они не видят, как можно к какой-то теме подойти с другой стороны. Даже ко мне приходят пары и говорят, что мы всё перепробовали и ничего не помогает. И вот это уже тупиковая ветвь эволюции. А замалчивание приводит к тому, что очень много накапливается эмоций и слов", — пояснила Наталья.

Психолог подчеркнула, что далеко не обязательно, чтобы в качестве третьей стороны в конфликте выступал специально подготовленный специалист. Зачастую достаточно обратиться за поддержкой и советом к друзьям или родственникам. Главное, отметила Панфилова, чтобы у близких людей нашлось время на разрешение вашего конфликта.

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