Почти половина российских мужчин хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин

В преддверии Дня святого Валентина сервис доставки продуктов "Сбермаркет" совместно с исследовательской компанией ResearchMe выяснили, какие подарки хотели бы получить россияне от своих половинок, а какие считают худшими. Исследование имеется в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что 47% мужчин предпочли бы праздничный ужин от своей женщины остальным презентам, ещё 43% обрадовались бы съедобным дарам, а 38% — технике, например телефонам или ноутбукам.

65% представительниц прекрасного пола хотели бы получить от своих половинок цветы и конфеты, 49% желают провести время вместе в кафе или ресторане, а 35% порадует домашний ужин от любимого. 15% дам и 11% кавалеров мечтают в качестве подарка о путешествии.

Худшими презентами 21% опрошенных обоих полов назвали разнообразную атрибутику Дня святого Валентина — сердечки, ангелочков и т.д.

Для мужчин участники исследования (42% представителей сильного пола и 40% женщин) считают ужасным подарком носки или нижнее бельё, а для женщин — съедобные сувениры (23% и 15% соответственно). Дамы также не обрадуются преподнесённой второй половинкой сковородке или кастрюле.

42% женщин уверены, что их любимый расстроится, оставшись без презента, но с этим утверждением согласны лишь 33% мужчин. При этом 61% респондентов прекрасного пола уверены, что хуже всего остаться совсем без подарков, а среди противоположного так считает 47% опрошенных.

"Сбермаркет" также подсчитал стоимость продуктовой корзины на праздник. В её состав входят традиционные атрибуты романтического вечера — ингредиенты для сырного фондю, ягоды, взбитые сливки, презервативы, лубриканты, букет цветов и сладости. Средняя цена составит 4432 рубля, а букет обойдётся в 2865 рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на подарки для любимых в День святого Валентина.

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