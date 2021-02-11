Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Почти половина российских мужчин хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин

Респонденты также назвали худшие подарки к празднику.

11 февраля 2021, 19:51

В преддверии Дня святого Валентина сервис доставки продуктов "Сбермаркет" совместно с исследовательской компанией ResearchMe выяснили, какие подарки хотели бы получить россияне от своих половинок, а какие считают худшими. Исследование имеется в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что 47% мужчин предпочли бы праздничный ужин от своей женщины остальным презентам, ещё 43% обрадовались бы съедобным дарам, а 38% — технике, например телефонам или ноутбукам.

65% представительниц прекрасного пола хотели бы получить от своих половинок цветы и конфеты, 49% желают провести время вместе в кафе или ресторане, а 35% порадует домашний ужин от любимого. 15% дам и 11% кавалеров мечтают в качестве подарка о путешествии.

Стало известно, что чаще всего покупают россияне ко Дню всех влюблённых

Стало известно, что чаще всего покупают россияне ко Дню всех влюблённых

Худшими презентами 21% опрошенных обоих полов назвали разнообразную атрибутику Дня святого Валентина — сердечки, ангелочков и т.д.

Для мужчин участники исследования (42% представителей сильного пола и 40% женщин) считают ужасным подарком носки или нижнее бельё, а для женщин — съедобные сувениры (23% и 15% соответственно). Дамы также не обрадуются преподнесённой второй половинкой сковородке или кастрюле.

Психолог рассказала, чего не стоит дарить мужчинам на День всех влюблённых

Психолог рассказала, чего не стоит дарить мужчинам на День всех влюблённых

42% женщин уверены, что их любимый расстроится, оставшись без презента, но с этим утверждением согласны лишь 33% мужчин. При этом 61% респондентов прекрасного пола уверены, что хуже всего остаться совсем без подарков, а среди противоположного так считает 47% опрошенных.

"Сбермаркет" также подсчитал стоимость продуктовой корзины на праздник. В её состав входят традиционные атрибуты романтического вечера — ингредиенты для сырного фондю, ягоды, взбитые сливки, презервативы, лубриканты, букет цветов и сладости. Средняя цена составит 4432 рубля, а букет обойдётся в 2865 рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на подарки для любимых в День святого Валентина.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1