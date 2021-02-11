Главный дипломат Евросоюза Боррель рассказал, от чего зависит продолжительность санкций против России
Своё заявление политик сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины.
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Длительность экономических санкций ЕС против России зависит от выполнения минских соглашений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Я заверил премьер-министра [Украины], что Евросоюз поддерживает её независимость и суверенитет, территориальную целостность в международно признанных границах", — заявил Боррель на совместной пресс-конференции с главой правительства Незалежной Денисом Шмыгалем, которая состоялась по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС.
Также политик рассказал, что обсудил выполнение минских соглашений с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита в Москву. По словам Борреля, Евросоюз продолжает поддерживать дипломатические усилия, "направленные на восстановление целостности Украины", в трёхсторонней контактной группе, "нормандском формате" и ОБСЕ.
А ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении минских соглашений. Дипломат напомнил о четырёх пунктах, которые Киев не реализовал за шесть лет.
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