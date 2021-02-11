Главный дипломат Евросоюза Боррель рассказал, от чего зависит продолжительность санкций против России

Длительность экономических санкций ЕС против России зависит от выполнения минских соглашений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Я заверил премьер-министра [Украины], что Евросоюз поддерживает её независимость и суверенитет, территориальную целостность в международно признанных границах", — заявил Боррель на совместной пресс-конференции с главой правительства Незалежной Денисом Шмыгалем, которая состоялась по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС.

Также политик рассказал, что обсудил выполнение минских соглашений с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита в Москву. По словам Борреля, Евросоюз продолжает поддерживать дипломатические усилия, "направленные на восстановление целостности Украины", в трёхсторонней контактной группе, "нормандском формате" и ОБСЕ.

А ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении минских соглашений. Дипломат напомнил о четырёх пунктах, которые Киев не реализовал за шесть лет.

Авторы