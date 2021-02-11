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Главный дипломат Евросоюза Боррель рассказал, от чего зависит продолжительность санкций против России

Своё заявление политик сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины.

11 февраля 2021, 19:39
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Длительность экономических санкций ЕС против России зависит от выполнения минских соглашений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Я заверил премьер-министра [Украины], что Евросоюз поддерживает её независимость и суверенитет, территориальную целостность в международно признанных границах", — заявил Боррель на совместной пресс-конференции с главой правительства Незалежной Денисом Шмыгалем, которая состоялась по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС.

Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России

Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России

Также политик рассказал, что обсудил выполнение минских соглашений с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита в Москву. По словам Борреля, Евросоюз продолжает поддерживать дипломатические усилия, "направленные на восстановление целостности Украины", в трёхсторонней контактной группе, "нормандском формате" и ОБСЕ.

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Не достигли дна: постпред назвал мнение Борреля об отношениях РФ и ЕС преувеличенным

А ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении минских соглашений. Дипломат напомнил о четырёх пунктах, которые Киев не реализовал за шесть лет.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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