День цветных собак: ещё в одном российском городе заметили выкрашенных псов. Видео © Соцсети

В подмосковном Подольске местные жители заметили собак зелёного цвета. Озорные дворняги были больше похожи на инопланетян, а в соцсетях начали интересоваться, что это за флешмоб, ведь случай за день не первый.

Несколькими часами ранее синих животных заметили в Дзержинске Нижегородской области. Пользователи Сети пишут, что пушистые друзья необычного колера наблюдались и в Перми.

По словам куратора Общества защиты животных "Зоощит", в Подольске ситуация совершенно не опасна для собак, они просто измазались в сухой краске. Зоозащитникам об этом стало известно несколько недель назад, все необходимые меры были приняты.

"Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску. Краска не токсична, но придётся подождать, пока она сойдёт", — пояснила представитель организации в беседе с РИА "Новости".

Все псы стерилизованы, чипированы и привиты. В соцсетях шутят, что зелёный цвет подействовал на животных умиротворяюще: до окраски они бросались на людей и были агрессивны, а теперь стали спокойными.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинске спасают от ожирения собаку, которую хотели усыпить.

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