Досиделась до 60 кг: Екатерина Гусева рассказала о набранном во время пандемии лишнем весе

Актриса Екатерина Гусева рассказала о лишних килограммах, набранных на самоизоляции. Звезда "засиделась, досамоизолировалась" и набрала 60 с лишним килограммов.

"А ещё в последнее время чувствовала, что стала статичной, такой героической героиней", — смеясь, сказала Екатерина Гусева в интервью изданию Wday.

Поэтому актриса согласилась участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звёздами" на телеканале "Россия-1". Гусева отметила, что в последнее время она работает душой и голосом, поэтому танцы ей совсем не помешают. Но довольно трудно найти время на тренировки.

"Понимаю, что качество — это количество повторений. Чтобы добиться результата, нужно вкалывать. В прямом эфире нет права на ошибку. Второго дубля, как в кино, не будет. Для меня это серьёзная психологическая и физиологическая встряска", — подчеркнула актриса.

А ранее Екатерина Гусева рассказывала, почему избегала съёмок с Безруковым после "Бригады".

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