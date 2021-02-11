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Досиделась до 60 кг: Екатерина Гусева рассказала о набранном во время пандемии лишнем весе

Актриса отметила, что поддерживать себя в тонусе ей помогают танцы.

11 февраля 2021, 19:18
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса Екатерина Гусева рассказала о лишних килограммах, набранных на самоизоляции. Звезда "засиделась, досамоизолировалась" и набрала 60 с лишним килограммов.

"А ещё в последнее время чувствовала, что стала статичной, такой героической героиней", — смеясь, сказала Екатерина Гусева в интервью изданию Wday.

Поэтому актриса согласилась участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звёздами" на телеканале "Россия-1". Гусева отметила, что в последнее время она работает душой и голосом, поэтому танцы ей совсем не помешают. Но довольно трудно найти время на тренировки.

"Понимаю, что качество — это количество повторений. Чтобы добиться результата, нужно вкалывать. В прямом эфире нет права на ошибку. Второго дубля, как в кино, не будет. Для меня это серьёзная психологическая и физиологическая встряска", — подчеркнула актриса.

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А ранее Екатерина Гусева рассказывала, почему избегала съёмок с Безруковым после "Бригады".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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