Актёр Епифанцев вступился за бывшую жену и избил посетителей бара в Петербурге

В одном из баров в центре Санкт-Петербурга произошла драка, итогом которой стал вызов на место происшествия скорой помощи и полиции. Одним из главных действующих лиц стал актёр Владимир Епифанцев. Он пришёл в заведение вместе с бывшей женой актрисой Анастасией Веденской и другими коллегами по сцене после премьеры фильма "Дочь тьмы". В ходе распития спиртного у одной из участниц застолья возник конфликт с Веденской. Дальнейшее развитие событий сняли камеры видеонаблюдения.

Драка актёра Епифанцева с посетителями бара в Санкт-Петербурге. Видео © Пятый канал

На опубликованном Пятым каналом ролике видно, как участница застолья берёт пивной бокал и разбивает его о голову актрисы. Между мужчинами вспыхивает драка. У Анастасии Веденской оказывается рассечена голова, обильно идёт кровь. В это время Епифанцев хватает обидчицу бывшей супруги руками и начинает трясти. За девушку вступается один из её знакомых и тут же получает серию сильнейших ударов от актёра. Притом Епифанцев, который оказался в этот момент полностью босым, пустил в ход даже ноги.

Как рассказала Лайфу Анастасия Веденская, после приезда полицейских драка окончательно прекратилась, но её обидчиков правоохранители вскоре просто отпустили. Актриса отметила, что будет добиваться уголовного преследования нападавших, в особенности ударившей её по голове девушки.

"Я очень удручена по этому поводу и надеюсь, что будет уголовное дело. У меня есть адвокат и люди, которые меня поддерживают. Надеюсь, что эта женщина ответит за то, что она сделала. Чувствую себя очень плохо, у меня черепно-мозговая травма, порез глубокий, который зашит семью швами. Вообще, мне повезло, что осколки не попали в глаз, например. Я не знаю всех этих людей, знаю только режиссёра и не понимаю, почему он дружит с этими людьми, по которым плачет тюрьма", — заявила Анастасия.

Также актриса раскритиковала медиков. По её словам, работник скорой якобы брезгливо с ней обходился, потому что переживал, что пострадавшая может замарать его своей кровью.

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