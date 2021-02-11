В Москве полицейский спас из пожара женщину, спрыгнув с ней с четвёртого этажа — видео

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В Москве полицейский спас женщину из пожара. Теперь его с напарником представят к наградам за мужество.

Инцидент произошёл ранним утром в столичном районе Аэропорт. Поступившее на пульт дежурной части сообщение о пожаре в многоквартирном доме было передано патрулям. Откликнулись старший сержант Максим Кравченко и сержант Владимир Скопцов, которые в этот момент были неподалёку. Прибыв к адресу, они увидели сильное пламя в одном из окон на четвёртом этаже. Тамбур квартиры был сильно задымлён, а изнутри доносились крики о помощи. Тогда Кравченко решил попасть в квартиру через соседний балкон.

"Взобравшись на балкон четвёртого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскалённую перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб", — сообщили в пресс-службе полиции.

Пока старший сержант спасал застрявшую в квартире женщину, второй полицейский обходил другие квартиры и помогал жителям эвакуироваться. Теперь за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность они представлены к наградам.

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