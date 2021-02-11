В Совфеде оценили решение киевского суда вернуть проспекту Бандеры прежнее название
Сенатор отметил, что там есть здравомыслящие люди.
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В Совете Федерации оценили решение Окружного административного суда Киева отказать горсовету столицы в переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. По мнению сенатора, это свидетельствует о том, что на Украине не все поддерживают нацистскую идеологию.
"Это хорошая новость, которая показывает, что в украинских судах остались люди, которые соблюдают закон, обладают здравомыслием, не поражены нацистской идеологией", — сказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости".
Решение переименовать часть улиц Киева было принято в 2016 году в рамках "декоммунизации". Вместо этого планировалось дать им имена политических деятелей Украинской народной республики, которая существовала в 1917–1920 годах. Киевский горсовет заявил о намерении обжаловать нынешнее решение суда.
Ранее на Украине официально запретили регистрацию российской вакцины от коронавируса.
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