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В Совфеде оценили решение киевского суда вернуть проспекту Бандеры прежнее название

Сенатор отметил, что там есть здравомыслящие люди.

11 февраля 2021, 16:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Совете Федерации оценили решение Окружного административного суда Киева отказать горсовету столицы в переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. По мнению сенатора, это свидетельствует о том, что на Украине не все поддерживают нацистскую идеологию.

"Это хорошая новость, которая показывает, что в украинских судах остались люди, которые соблюдают закон, обладают здравомыслием, не поражены нацистской идеологией", сказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости".

Решение переименовать часть улиц Киева было принято в 2016 году в рамках "декоммунизации". Вместо этого планировалось дать им имена политических деятелей Украинской народной республики, которая существовала в 1917–1920 годах. Киевский горсовет заявил о намерении обжаловать нынешнее решение суда.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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