Деревню затопило кровавой водой, но паника прекратилась, когда местным жителям назвали причину

6 февраля в деревне произошло наводнение. Вода хлынула на местное производство батика, где она смешалась с концентратами красок для ручной росписи ткани. Из-за этого вся вода стала тёмно-красной. Фотографии из деревни моментально заполонили Интернет. Многим от такого вида становилось не по себе, ведь затопление больше напоминало реки крови.

Кадры из видео © YouTube / WION

Затопления в Индонезии — дело привычное, поэтому на такой случай у спасательных служб всегда есть решение. Уже через час "кровавую" воду убрали с улиц деревни с помощью насосов. Также местные власти заверили перепугавшихся местных: вода не опасна. Красители безвредны, да и их концентрация слишком маленькая.

Фото © Twitter / jaggirm

В городе Пекалонган, расположенном в провинции Центральная Ява, множество мастерских и заводов по производству платков и других изделий с росписью по технологии батик. Поэтому реки в окрестностях регулярно меняют свой цвет, а совсем недавно другую деревню недалеко от города также затопило, но на тот раз водой зелёного цвета, пишет The Independent.

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