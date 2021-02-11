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Деревню затопило кровавой водой, но паника прекратилась, когда местным жителям назвали причину

Деревню Дженгот недалеко от индонезийского города Пекалонган на прошлой неделе залило кроваво-красной водой. И хоть зрелище напоминает кадры из хоррор-фильмов, причины инцидента самые прозаичные.

11 февраля 2021, 15:28
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Фото © Twitter / jaggirm

6 февраля в деревне произошло наводнение. Вода хлынула на местное производство батика, где она смешалась с концентратами красок для ручной росписи ткани. Из-за этого вся вода стала тёмно-красной. Фотографии из деревни моментально заполонили Интернет. Многим от такого вида становилось не по себе, ведь затопление больше напоминало реки крови.

Кадры из видео © YouTube / WION

Затопления в Индонезии — дело привычное, поэтому на такой случай у спасательных служб всегда есть решение. Уже через час "кровавую" воду убрали с улиц деревни с помощью насосов. Также местные власти заверили перепугавшихся местных: вода не опасна. Красители безвредны, да и их концентрация слишком маленькая.

Фото © Twitter / jaggirm

Фото © Twitter / jaggirm

В городе Пекалонган, расположенном в провинции Центральная Ява, множество мастерских и заводов по производству платков и других изделий с росписью по технологии батик. Поэтому реки в окрестностях регулярно меняют свой цвет, а совсем недавно другую деревню недалеко от города также затопило, но на тот раз водой зелёного цвета, пишет The Independent.

В Сети завирусилось жуткое видео с 500-килограммовым крокодилом, которого с трудом везёт бульдозер

В Сети завирусилось жуткое видео с 500-килограммовым крокодилом, которого с трудом везёт бульдозер

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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