Блогерша с лишним весом поиздевалась над Кайли Дженнер, повторив в купальнике её "идеальное" видео

На этот раз в своём Instagram-блоге Селеста решила поиздеваться над Кайли Дженнер. Юмористка обратила внимание на видео бизнесвумен, в котором она наносит на себя солнцезащитный спрей собственного бренда Kylie Skin. Австралийка обыграла его: надела похожее бикини и записала, как опрыскивает себя водой из пульверизатора. Получилось совсем не так сексуально, зато очень смешно.

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Под роликом девушка добавила едкую надпись: "Срочные новости! Использование продуктов брендов Дженнер или Кардашьян не сделают вас похожими на них". Подписчики Барбер были в восторге от её чувства юмора, так что пост моментально набрал несколько сотен тысяч лайков. Многие в очередной раз восхитились самоиронией юмористки.

Твоё выражение лица в самом конце!! 😂😂 Wiltraval

Вы в тысячу раз ЛУЧШЕ!! 🤘😁🎉 Marinakravets

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Однако пока некоторые смеялись над шуткой блогерши, многие заметили, что пост намного глубже, чем может показаться. Ведь косметика Кайли и Ким тоже никогда бы не сделала их похожими на себя нынешних. Единственное, на что им приходится рассчитывать, это куча пластических операций и косметических процедур. А некоторые заметили, что юная бизнесвумен даже бикини правильно надеть не может...

Использование их средств тоже не делает Кардашьянов похожими на Кардашьянов. А фотошоп — делает The_ginja_ninja1975

Точно! Только огромное количество пластических операций сделает вас похожим на них 🙌 Klmvmom

Неужели бикини — такая сложная конструкция, чтобы понять, как их правильно носить? lili_says

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