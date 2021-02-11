Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Блогерша с лишним весом поиздевалась над Кайли Дженнер, повторив в купальнике её "идеальное" видео

Комик и блогерша из Австралии Селеста Барбер известна в соцсетях благодаря своим пародиям на мировых звёзд. Недавно девушка пропесочила семейство Кардашьян, раскрыв самый главный секрет их косметических брендов.

11 февраля 2021, 13:34
10720

Кадр из видео © Instagram / celestebarber

На этот раз в своём Instagram-блоге Селеста решила поиздеваться над Кайли Дженнер. Юмористка обратила внимание на видео бизнесвумен, в котором она наносит на себя солнцезащитный спрей собственного бренда Kylie Skin. Австралийка обыграла его: надела похожее бикини и записала, как опрыскивает себя водой из пульверизатора. Получилось совсем не так сексуально, зато очень смешно.

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Под роликом девушка добавила едкую надпись: "Срочные новости! Использование продуктов брендов Дженнер или Кардашьян не сделают вас похожими на них". Подписчики Барбер были в восторге от её чувства юмора, так что пост моментально набрал несколько сотен тысяч лайков. Многие в очередной раз восхитились самоиронией юмористки.

Твоё выражение лица в самом конце!! 😂😂

Wiltraval

Вы в тысячу раз ЛУЧШЕ!! 🤘😁🎉

Marinakravets

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Однако пока некоторые смеялись над шуткой блогерши, многие заметили, что пост намного глубже, чем может показаться. Ведь косметика Кайли и Ким тоже никогда бы не сделала их похожими на себя нынешних. Единственное, на что им приходится рассчитывать, это куча пластических операций и косметических процедур. А некоторые заметили, что юная бизнесвумен даже бикини правильно надеть не может...

Использование их средств тоже не делает Кардашьянов похожими на Кардашьянов. А фотошоп — делает

The_ginja_ninja1975

Точно! Только огромное количество пластических операций сделает вас похожим на них 🙌

Klmvmom

Неужели бикини — такая сложная конструкция, чтобы понять, как их правильно носить?

lili_says

Полная блогерша высмеяла откровенный танец Карди Би, сняв уморительную пародию в нижнем белье

Полная блогерша высмеяла откровенный танец Карди Би, сняв уморительную пародию в нижнем белье

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Рэпер Lil Nas X увеличил себе грудь, и фанаты никак не могут понять — это шутка или всё по-настоящему

10 февраля, 15:48

Instagram составил рейтинг самых популярных фото за 2020 год

3 января, 21:05

Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму

сегодня в 16:07

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста

сегодня в 23:01

Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1