Блогерша с лишним весом поиздевалась над Кайли Дженнер, повторив в купальнике её "идеальное" видео
Комик и блогерша из Австралии Селеста Барбер известна в соцсетях благодаря своим пародиям на мировых звёзд. Недавно девушка пропесочила семейство Кардашьян, раскрыв самый главный секрет их косметических брендов.
Кадр из видео © Instagram / celestebarber
На этот раз в своём Instagram-блоге Селеста решила поиздеваться над Кайли Дженнер. Юмористка обратила внимание на видео бизнесвумен, в котором она наносит на себя солнцезащитный спрей собственного бренда Kylie Skin. Австралийка обыграла его: надела похожее бикини и записала, как опрыскивает себя водой из пульверизатора. Получилось совсем не так сексуально, зато очень смешно.
Под роликом девушка добавила едкую надпись: "Срочные новости! Использование продуктов брендов Дженнер или Кардашьян не сделают вас похожими на них". Подписчики Барбер были в восторге от её чувства юмора, так что пост моментально набрал несколько сотен тысяч лайков. Многие в очередной раз восхитились самоиронией юмористки.
Твоё выражение лица в самом конце!! 😂😂
Вы в тысячу раз ЛУЧШЕ!! 🤘😁🎉
Однако пока некоторые смеялись над шуткой блогерши, многие заметили, что пост намного глубже, чем может показаться. Ведь косметика Кайли и Ким тоже никогда бы не сделала их похожими на себя нынешних. Единственное, на что им приходится рассчитывать, это куча пластических операций и косметических процедур. А некоторые заметили, что юная бизнесвумен даже бикини правильно надеть не может...
Использование их средств тоже не делает Кардашьянов похожими на Кардашьянов. А фотошоп — делает
Точно! Только огромное количество пластических операций сделает вас похожим на них 🙌
Неужели бикини — такая сложная конструкция, чтобы понять, как их правильно носить?
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