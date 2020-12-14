Полная блогерша высмеяла откровенный танец Карди Би, сняв уморительную пародию в нижнем белье

Обычно Селеста концентрируется на фотопародиях. Но, когда она увидела ролик Карди, в котором та танцует в откровенном наряде в стиле Дикого Запада, юмористка поняла, что не может обойти его стороной. Собрав образ из всего, что попалось под руку, женщина включила музыку и тоже начала "сексуально" двигаться в такт. Получившиеся кадры говорят сами за себя.

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Образ Карди, который стоил явно не одну тысячу долларов, Селеста заменила потрёпанной комбинацией, дешёвой меховой шубой и шляпой, словно украденной из магазина костюмов для Хэллоуина. А шикарные сапоги рэперши превратились... в спущенные растянутые штаны. Ролик Барбер посмотрели больше четырёх миллионов раз, а оценило его около 700 тысяч человек. В комментариях фанаты в очередной раз признались в любви блогерше и её юмору.

Непреодолимая! Синди Кроуфорд

Особенно мне нравится то, что ты спустила штаны gigieats

Моё любимое 🙌🏼 ♥ ️ Кортни Кокс

Фото © Instagram / celestebarber

Благодаря своим уморительным пародиям австралийка уже не в первый раз попадает на страницы СМИ по всему миру. Мало того, за несколько лет активной деятельности в "Инстаграме" у неё сформировалась огромная аудитория фанатов, среди которых есть и звёзды мирового масштаба. Сейчас на неё подписано больше семи с половиной миллионов пользователей соцсети.