Лобода показала фрагмент номера, с которым отказалась выступать на "Золотом граммофоне"
Постановку певица готовила две недели.
Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в "Инстаграме" видео с репетиции своего выступления для церемонии "Золотой граммофон", которое так и не состоялось.
В посте артистка призналась, что в течение двух недель совместно с огромной креативной командой готовила номер. А незадолго до церемонии выяснилось, что перед ней выступает Мари Краймбрери, в постановке которой также задействована ванна. Менять порядок выступлений режиссёр-постановщик "Золотого граммофона" не захотел, поэтому Лобода от выступления и отказалась.
— Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии "Золотой граммофон". Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение. К сожалению, иногда человеческий фактор берёт верх, и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счёты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу, — написала артистка.
Песня на стихи Марии Захаровой получила "Золотой граммофон"Композицию исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев.
Также Лобода пообещала фанатам, что в самое ближайшее время что-нибудь придумает и тогда зрители всё-таки смогут полностью увидеть её выступление.
Напомним, певица Светлана Лобода во время записи юбилейной программы "Золотой граммофон" должна была закрывать её своей песней "Мой". Однако так и не появилась на сцене, поскольку в выступлении другой исполнительницы в качестве реквизита тоже была использована ванна.
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