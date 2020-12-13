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Лобода показала фрагмент номера, с которым отказалась выступать на "Золотом граммофоне"

Постановку певица готовила две недели.

13 декабря 2020, 15:48

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в "Инстаграме" видео с репетиции своего выступления для церемонии "Золотой граммофон", которое так и не состоялось.

В посте артистка призналась, что в течение двух недель совместно с огромной креативной командой готовила номер. А незадолго до церемонии выяснилось, что перед ней выступает Мари Краймбрери, в постановке которой также задействована ванна. Менять порядок выступлений режиссёр-постановщик "Золотого граммофона" не захотел, поэтому Лобода от выступления и отказалась.

Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии "Золотой граммофон". Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение. К сожалению, иногда человеческий фактор берёт верх, и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счёты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу, — написала артистка.

Песня на стихи Марии Захаровой получила "Золотой граммофон"

Песня на стихи Марии Захаровой получила "Золотой граммофон"

Композицию исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев.

Также Лобода пообещала фанатам, что в самое ближайшее время что-нибудь придумает и тогда зрители всё-таки смогут полностью увидеть её выступление.

Напомним, певица Светлана Лобода во время записи юбилейной программы "Золотой граммофон" должна была закрывать её своей песней "Мой". Однако так и не появилась на сцене, поскольку в выступлении другой исполнительницы в качестве реквизита тоже была использована ванна.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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