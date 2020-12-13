Стали известны обстоятельства смерти солиста группы "Воскресение"
Музыкант умер на 65-м году жизни.
Андрей Сапунов. Фото © ТАСС / Антон Тушин
Российский исполнитель Андрей Сапунов, экс-солист группы "Воскресение", сегодня, 13 декабря, попал в больницу с нарушением ритма сердца. Об этом сообщает Пятый канал.
Позже у него наступила клиническая смерть. Медики пытались реанимировать артиста, но не смогли.
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Напомним, Сапунов умер в 64 года от инфаркта. Где и когда пройдёт прощание с музыкантом, пока не сообщалось.
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