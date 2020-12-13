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Стали известны обстоятельства смерти солиста группы "Воскресение"

Музыкант умер на 65-м году жизни.

13 декабря 2020, 14:53

Андрей Сапунов. Фото © ТАСС / Антон Тушин

Российский исполнитель Андрей Сапунов, экс-солист группы "Воскресение", сегодня, 13 декабря, попал в больницу с нарушением ритма сердца. Об этом сообщает Пятый канал.

Позже у него наступила клиническая смерть. Медики пытались реанимировать артиста, но не смогли.

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Соболезнования родным народного артиста РФ направил президент Владимир Путин.

Напомним, Сапунов умер в 64 года от инфаркта. Где и когда пройдёт прощание с музыкантом, пока не сообщалось.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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