Стали известны обстоятельства смерти солиста группы "Воскресение"

Российский исполнитель Андрей Сапунов, экс-солист группы "Воскресение", сегодня, 13 декабря, попал в больницу с нарушением ритма сердца. Об этом сообщает Пятый канал.

Позже у него наступила клиническая смерть. Медики пытались реанимировать артиста, но не смогли.

Напомним, Сапунов умер в 64 года от инфаркта. Где и когда пройдёт прощание с музыкантом, пока не сообщалось.