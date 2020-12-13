В центре Гамалеи рассказали, что нужно сделать перед вакцинацией от коронавируса
Человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Перед тем как сделать прививку от коронавируса, стоит сделать ПЦР-тест на CoViD-19, а также сдать кровь на наличие антител. И лучше всего — за сутки до вакцинации. Такой совет дала завлабораторией центра Гамалеи Елена Бурцева в беседе с Ura.ru.
— Старайтесь не контактировать с больными коронавирусом две недели. Человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики, — отметила собеседница агентства.
Мясников объяснил наезды западных СМИ на российские вакцины от коронавирусаСпоры по поводу эффективности и безопасности препаратов абсолютно бессмысленны, считает он.
В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок добавил, что беременность является противопоказанием к вакцине, потому, если у женщины есть сомнения на этот счёт, нужно сделать экспресс-тест. Кроме того, нельзя пить алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. А так как иммунитет разовьётся только после второй дозы препарата, необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл срок действия вакцины "Спутник V".
Выбор редакции
Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с коронавирусом
"Хорошая вакцина? Прививайте!" Как в СССР победили полиомиелит
"Было не по себе". Песков рассказал, как болел коронавирусом
ЦСКА упустил победу над "Уралом" на последней минуте матча
Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе
Комментариев: 0