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В центре Гамалеи рассказали, что нужно сделать перед вакцинацией от коронавируса

Человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.

13 декабря 2020, 14:21
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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Перед тем как сделать прививку от коронавируса, стоит сделать ПЦР-тест на CoViD-19, а также сдать кровь на наличие антител. И лучше всего — за сутки до вакцинации. Такой совет дала завлабораторией центра Гамалеи Елена Бурцева в беседе с Ura.ru.

Старайтесь не контактировать с больными коронавирусом две недели. Человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики, — отметила собеседница агентства.

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Споры по поводу эффективности и безопасности препаратов абсолютно бессмысленны, считает он.

В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок добавил, что беременность является противопоказанием к вакцине, потому, если у женщины есть сомнения на этот счёт, нужно сделать экспресс-тест. Кроме того, нельзя пить алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. А так как иммунитет разовьётся только после второй дозы препарата, необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл срок действия вакцины "Спутник V".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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