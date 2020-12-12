Гинцбург раскрыл срок действия вакцины "Спутник V"

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V", вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет, а разработка американской компании Pfizer — около четырёх-пяти месяцев. Но необходимы дополнительные тесты. Об этом он рассказал в эфире программы "Соловьёв Live".

По словам Гинцбурга, отечественная разработка создана на платформе вакцины против Эболы. И поэтому сформировались экспериментальные данные, подтверждающие, что аналогичный препарат может защищать организм как минимум два года. Насчёт эффективности иностранной вакцины специалист не так уверен.

На какой срок будет давать защиту вакцина Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырёх — от силы пяти месяцев, хотя необходимо это экспериментально проверить Александр Гинцбург Глава центра Гамалеи

Гинцбург подчеркнул, что доказательные базы по безопасности и эффективности "Спутника V" превышают все другие вакцины от инфекции. По его словам, связано это с тем, что "за ними не стоит многолетняя технология создания данных вакцинных препаратов".

Ранее Лайф писал о том, что Александр Гинцбург разрешил россиянам, сделавшим прививку от CoViD-19, выпить бокал шампанского на Новый год. Однако, по его словам, злоупотреблять спиртным не стоит.