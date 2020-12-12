Учёные раскрыли, как зубная паста может победить коронавирус за две минуты

Американские учёные выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. Результаты их исследований опубликованы в British Dental Journal.

Программа была нацелена на выявление возможности снижения темпов распространения CoViD-19 с помощью средств ухода за полостью рта. Выяснилось, что в борьбе с инфекцией эффективны не только пасты. Ополаскиватель с хлоридом цетилпиридиния также нейтрализует вирус, но уже за полторы минуты.

— Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путём временного уменьшения количества вируса во рту, — отмечается в публикации.

Результаты доказаны в ходе клинических исследований, в них приняли участие 260 пациентов с коронавирусом.

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