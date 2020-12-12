Учёные раскрыли, как зубная паста может победить коронавирус за две минуты
А помогут ей в этом ополаскиватели для полости рта.
Американские учёные выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. Результаты их исследований опубликованы в British Dental Journal.
Программа была нацелена на выявление возможности снижения темпов распространения CoViD-19 с помощью средств ухода за полостью рта. Выяснилось, что в борьбе с инфекцией эффективны не только пасты. Ополаскиватель с хлоридом цетилпиридиния также нейтрализует вирус, но уже за полторы минуты.
— Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путём временного уменьшения количества вируса во рту, — отмечается в публикации.
В Европе рассказали, когда закончится пандемия коронавирусаДостичь этого удастся за счёт прорыва в науке и разработке вакцин.
Результаты доказаны в ходе клинических исследований, в них приняли участие 260 пациентов с коронавирусом.
Ранее иммунолог раскрыл, как перенести коронавирус в лёгкой форме.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Создатели "Спутника V" объявили о совместной работе с AstraZeneca
В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции
Создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда болезнь удастся взять под контроль
Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика
Юрист рассказал, как можно остаться без денег, воспользовавшись QR-кодом
Комментариев: 0