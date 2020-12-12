Певица испугалась своего отражения в зеркале, и уже через несколько месяцев её было не узнать
Бывшая участница британского телешоу The X Factor Кэти Вайсель рассказала подписчикам, как её тело изменилось за последний год. И, если большинству в 2020-м удалось лишь набрать килограммы, у девушки получилось провести это время намного полезнее.
Недавно 34-летняя певица и автор песен опубликовала в своём инстаграм-аккаунте коллаж, в котором она сравнила себя в начале года и сейчас. Кажется, на фотографиях два разных человека. Лишний вес с боков и живота исчез как по волшебству. Однако путь к идеальной фигуре был далеко не сказочным. Преображение началось с ужасного эпизода.
Я посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Не потому, что я была в ужасе, а потому, что я не знала, как найти силы или время, чтобы хоть как-то добиться положительных изменений
Во время пандемии ей удалось полностью перестроить свой распорядок дня так, чтобы в него точно входили тренировки и время на приготовление здоровой еды. Спустя несколько месяцев Кэти и тысячи её фанатов видят, что результаты того стоили.
Что ж, моя прекрасная Кэти, ты действительно хорошо для себя постаралась, и я очень тобой горжусь!
Ты чертовски мощная! Обожаю это в тебе
Выглядишь удивительно
Также в посте девушка отметила, что своим примером она надеется вдохновить хоть кого-то на свершения. Наблюдая за её прогрессом, даже самый занятой человек поймёт, что он тоже сможет найти время на себя, и эти траты вернутся ему с лихвой, пишет Mirror.
WOW-news
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