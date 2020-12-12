"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Юзеры обратили внимание на отсутствие фильтров на видео.
Фото © Instagram / koroleva_star
Российская певица Наташа Королёва опубликовала на своей странице в "Инстаграме" пост, в котором рассказала, что, находясь в Африке, успешно прошла "проверку самой себя", выживая один на один с дикой природой. Однако внешний вид артистки на записи, размещённой в соцсети, сильно расстроил поклонников.
Подписчики обратили внимание, что на видео Королёва изображена без фильтров, и многих огорчил внешний облик певицы.
— Фу, какая страшная! И кожа ужасная. Вот действительно косметика творит чудеса, — писали в комментариях пользователи.
Лишившаяся заработка Королёва распустила музыкальный коллектив и закрыла салон красотыПевица улетела в Африку, чтобы устроить себе перезагрузку.
Также Королёву раскритиковали по поводу её выбора места для выживания: "Зачем так далеко? В деревню в России! Там, где нет дорог и магазинов", "А вы не хотите попробовать выжить на зарплату врача или учителя?", "Эффективнее было бы в Сибирь, в глухую деревню! Мороз и прорубь лучше для кожи, чем жаркое солнце и тёплый песочек!" — высказались фанаты.
Известно, что Наташа Королёва отправилась в Танзанию, где сейчас проводит время в экстремальных приключениях. Звезда неоднократно признавалась, что несколько раз хотела всё бросить и вернуться домой, но желание понять, чего она стоит на самом деле, помогло преодолеть все её страхи.
Ранее Лайф писал, что Наташа Королёва сменила имидж и стала похожа на Тарзана.
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