"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом

Российская певица Наташа Королёва опубликовала на своей странице в "Инстаграме" пост, в котором рассказала, что, находясь в Африке, успешно прошла "проверку самой себя", выживая один на один с дикой природой. Однако внешний вид артистки на записи, размещённой в соцсети, сильно расстроил поклонников.

Подписчики обратили внимание, что на видео Королёва изображена без фильтров, и многих огорчил внешний облик певицы.

— Фу, какая страшная! И кожа ужасная. Вот действительно косметика творит чудеса, — писали в комментариях пользователи.

Также Королёву раскритиковали по поводу её выбора места для выживания: "Зачем так далеко? В деревню в России! Там, где нет дорог и магазинов", "А вы не хотите попробовать выжить на зарплату врача или учителя?", "Эффективнее было бы в Сибирь, в глухую деревню! Мороз и прорубь лучше для кожи, чем жаркое солнце и тёплый песочек!" — высказались фанаты.

Известно, что Наташа Королёва отправилась в Танзанию, где сейчас проводит время в экстремальных приключениях. Звезда неоднократно признавалась, что несколько раз хотела всё бросить и вернуться домой, но желание понять, чего она стоит на самом деле, помогло преодолеть все её страхи.

Ранее Лайф писал, что Наташа Королёва сменила имидж и стала похожа на Тарзана.