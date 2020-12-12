Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с мужем
Пара не живёт вместе уже около года.
Певица Полина Гагарина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Полина Гагарина впервые рассказала, как проходит её бракоразводный процесс с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара не живёт вместе уже год, однако разводиться не спешила. По словам артистки, с супругом она стремится сохранить хорошие и тёплые отношения.
— Очень надеюсь, что всё пройдёт тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что всё-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем, — рассказала певица в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Полина Гагарина хотела соблазнить фанатов фигурой в бикини, но теперь за неё боятся ещё большеПоклонники не стесняются в выражениях, обсуждая вес звезды.
По словам Гагариной, из-за плотного рабочего графика на личную жизнь у неё пока времени не хватает. Но артистка не отчаивается и верит, что в ближайшие годы найдёт нового возлюбленного.
"Женился бы не глядя". Бывший муж Гагариной нашёл новую избранницу среди голливудских звёздОднако актриса, которая ему приглянулась, уже занята.
Ранее Лайф писал, что экс-супруг певицы Полины Гагариной раскрыл, о какой жене мечтает. Она должна быть доброй и покладистой, а также любить его без памяти.
Выбор редакции
Полина Гагарина хотела соблазнить фанатов фигурой в бикини, но теперь за неё боятся ещё больше
"Женился бы не глядя". Бывший муж Гагариной нашёл новую избранницу среди голливудских звёзд
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
Комментариев: 0