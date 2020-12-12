Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с мужем

Певица Полина Гагарина впервые рассказала, как проходит её бракоразводный процесс с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара не живёт вместе уже год, однако разводиться не спешила. По словам артистки, с супругом она стремится сохранить хорошие и тёплые отношения.

— Очень надеюсь, что всё пройдёт тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что всё-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем, — рассказала певица в эфире шоу "Вечерний Ургант".

По словам Гагариной, из-за плотного рабочего графика на личную жизнь у неё пока времени не хватает. Но артистка не отчаивается и верит, что в ближайшие годы найдёт нового возлюбленного.

Ранее Лайф писал, что экс-супруг певицы Полины Гагариной раскрыл, о какой жене мечтает. Она должна быть доброй и покладистой, а также любить его без памяти.