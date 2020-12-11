"Отстаньте от них. Имейте совесть!" Александра Петрова возмутил штраф, выписанный хоспису "Дом с маяком"

Российский актёр Александр Петров оказался крайне возмущён ситуацией с детским хосписом "Дом с маяком", оштрафованным на 200 тысяч рублей за "наркотические нарушения". Текст эмоционального сообщения артиста из его личного микроблога приводит портал "Дни.ру".

Накануне суд оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей. В ходе проверки в учреждении выявили нарушения: журналы учёта лекарств не были прошнурованы, пронумерованы и заверены подписью руководителя. Организация была признана виновной в нарушении правил оборота наркотических средств.

Решение возмутило Петрова, и он написал пост на тему ситуации вокруг хосписа.

— Крик души! Отстаньте от них! Я не знаю, что это. Так не может быть. Это нельзя. Прошу кого-то повлиять. Имейте совесть! Нужно только помогать и оберегать! — подчеркнул артист.

В своём обращении Петров призвал своих подписчиков поддержать директора фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву. Он предложил всем неравнодушным подписаться на страницу благотворительницы в "Фейсбуке". Также Александр обратился к представителям СМИ. По мнению актёра, проблемы хосписа должны быть освещены.

Ранее режиссёр Александр Войтинский отметил, что у Александра Петрова есть два главных качества — амбициозность и ум. По его словам, именно они заставляют актёра тщательно следить за своим персонажем и грамотно выстраивать образ. Подробнее о биографии и творчестве звезды "Полицейского с Рублёвки" читайте на uznayvse.ru.