"Отстаньте от них. Имейте совесть!" Александра Петрова возмутил штраф, выписанный хоспису "Дом с маяком"

"Отстаньте от них. Имейте совесть!" Александра Петрова возмутил штраф, выписанный хоспису "Дом с маяком"
Учреждение обвинили в нарушении правил оборота наркотических средств.
Александр Петров. Фото © Instagram / actorsashapetrov
Российский актёр Александр Петров оказался крайне возмущён ситуацией с детским хосписом "Дом с маяком", оштрафованным на 200 тысяч рублей за "наркотические нарушения". Текст эмоционального сообщения артиста из его личного микроблога приводит портал "Дни.ру".
Накануне суд оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей. В ходе проверки в учреждении выявили нарушения: журналы учёта лекарств не были прошнурованы, пронумерованы и заверены подписью руководителя. Организация была признана виновной в нарушении правил оборота наркотических средств.
Директор фонда "Дом с маяком" прокомментировала штраф за "наркотические нарушения"Лида Мониава выразила надежду, что для медиков упростят бюрократические процедуры.
Решение возмутило Петрова, и он написал пост на тему ситуации вокруг хосписа.
— Крик души! Отстаньте от них! Я не знаю, что это. Так не может быть. Это нельзя. Прошу кого-то повлиять. Имейте совесть! Нужно только помогать и оберегать! — подчеркнул артист.
В своём обращении Петров призвал своих подписчиков поддержать директора фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву. Он предложил всем неравнодушным подписаться на страницу благотворительницы в "Фейсбуке". Также Александр обратился к представителям СМИ. По мнению актёра, проблемы хосписа должны быть освещены.
Ранее режиссёр Александр Войтинский отметил, что у Александра Петрова есть два главных качества — амбициозность и ум. По его словам, именно они заставляют актёра тщательно следить за своим персонажем и грамотно выстраивать образ. Подробнее о биографии и творчестве звезды "Полицейского с Рублёвки" читайте на uznayvse.ru.
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