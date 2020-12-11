Онищенко оценил сотрудничество создателей "Спутника V" с AstraZeneca
Оно имеет огромный потенциал против коронавируса, уверен парламентарий.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Депутат Государственной думы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с RT поделился своим мнением относительно принятого британской фармацевтической компанией AstraZeneca предложения разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" о сотрудничестве и комбинировании наработок.
Само сотрудничество нашей вакцинологической школы и английской, уже в самом факте этого взаимодействия содержится огромный интеллектуальный и политический потенциал
По его словам, это серьёзный шаг в сторону улучшения качества итоговой вакцины.
А вакцина — это специфическое средство профилактики той коронавирусной инфекции, которая пришла на человеческую популяцию, и это будет безусловным улучшением качества применяемых препаратов
Ранее Лайф писал, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая начинает совместную работу с центром Гамалеи, будет использовать один из двух компонентов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в клинических исследованиях. Как ожидается, это поможет увеличить эффективность британского препарата.
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