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Онищенко оценил сотрудничество создателей "Спутника V" с AstraZeneca

Оно имеет огромный потенциал против коронавируса, уверен парламентарий.

11 декабря 2020, 19:19
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Депутат Государственной думы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с RT поделился своим мнением относительно принятого британской фармацевтической компанией AstraZeneca предложения разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" о сотрудничестве и комбинировании наработок.

Само сотрудничество нашей вакцинологической школы и английской, уже в самом факте этого взаимодействия содержится огромный интеллектуальный и политический потенциал

Геннадий Онищенко

Депутат Государственной думы, бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации

По его словам, это серьёзный шаг в сторону улучшения качества итоговой вакцины.

А вакцина — это специфическое средство профилактики той коронавирусной инфекции, которая пришла на человеческую популяцию, и это будет безусловным улучшением качества применяемых препаратов

Геннадий Онищенко

Депутат Государственной думы, бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации

Ранее Лайф писал, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая начинает совместную работу с центром Гамалеи, будет использовать один из двух компонентов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в клинических исследованиях. Как ожидается, это поможет увеличить эффективность британского препарата.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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