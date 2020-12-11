Онищенко оценил сотрудничество создателей "Спутника V" с AstraZeneca

Депутат Государственной думы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с RT поделился своим мнением относительно принятого британской фармацевтической компанией AstraZeneca предложения разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" о сотрудничестве и комбинировании наработок.

Само сотрудничество нашей вакцинологической школы и английской, уже в самом факте этого взаимодействия содержится огромный интеллектуальный и политический потенциал

По его словам, это серьёзный шаг в сторону улучшения качества итоговой вакцины.

А вакцина — это специфическое средство профилактики той коронавирусной инфекции, которая пришла на человеческую популяцию, и это будет безусловным улучшением качества применяемых препаратов

Ранее Лайф писал, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая начинает совместную работу с центром Гамалеи, будет использовать один из двух компонентов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в клинических исследованиях. Как ожидается, это поможет увеличить эффективность британского препарата.