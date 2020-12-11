AstraZeneca использует один из компонентов "Спутника V" для повышения эффективности своей вакцины

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая начинает совместную работу с центром Гамалеи, будет использовать один из двух компонентов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в клинических исследованиях. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Ранее промежуточные анализы показали, что средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70%. После этого Российский фонд прямых инвестиций предложил британской фармкомпании скомбинировать её вакцину со "Спутником V", эффективность которой составляет 92%. По словам экспертов, вакцина AstraZeneca показала недостаточную эффективность, однако это можно восполнить за счёт заимствования второго компонента у "Спутника V".

Ранее в AstraZeneca назвали совместную работу с центром Гамалеи новой главой международного сотрудничества в области вакцин.