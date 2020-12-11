Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

AstraZeneca использует один из компонентов "Спутника V" для повышения эффективности своей вакцины

Испытания комбинированного препарата начнутся до конца 2020 года.

11 декабря 2020, 17:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая начинает совместную работу с центром Гамалеи, будет использовать один из двух компонентов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в клинических исследованиях. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Ранее промежуточные анализы показали, что средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70%. После этого Российский фонд прямых инвестиций предложил британской фармкомпании скомбинировать её вакцину со "Спутником V", эффективность которой составляет 92%. По словам экспертов, вакцина AstraZeneca показала недостаточную эффективность, однако это можно восполнить за счёт заимствования второго компонента у "Спутника V".

Голикова рассказала, сколько вакцин от коронавируса поступит в гражданский оборот

Голикова рассказала, сколько вакцин от коронавируса поступит в гражданский оборот

Распределение по регионам будет вестись с учётом эпидемиологической ситуации в каждом из них.

Ранее в AstraZeneca назвали совместную работу с центром Гамалеи новой главой международного сотрудничества в области вакцин.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1