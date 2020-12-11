Создатели "Спутника V" объявили о совместной работе с AstraZeneca

Британская компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и скоро начнёт совместную работу с центром им. Гамалеи. Об этом сообщается в официальном аккаунте российской вакцины в Twitter и на сайте AstraZeneca.

The new chapter of vaccine cooperation has started today. We made an offer and AstraZeneca accepted it. It all happened here on Twitter! https://t.co/1OCknqyIUU https://t.co/OXnz8LraLi — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 11, 2020

— Сегодня мы начинаем новую главу международного сотрудничества в области вакцин. Мы сделали предложение, и компания AstraZeneca приняла его, — говорится в твите российских учёных.

Отметим, что AstraZeneca разработала вакцину от CoViD-19, которая так же, как и российская, основана на аденовирусе. Совместная работа учёных Британии и России позволит выяснить возможность успешной комбинации двух вакцин. В тестах будут участвовать добровольцы от 18 лет и старше.

Научное сотрудничество компании "Астразенека" с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счёт широкого портфеля препаратов Официальное сообщение AstraZeneca

Ранее Лайф рассказывал о заявлении Татьяны Голиковой, в котором она сообщила, что около 6,9 миллиона доз российской вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот в период с декабря по конец февраля.