Культовый южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер от коронавируса
Деятель искусства является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета".
Ким Ки Дук. Фото © "Кинопоиск"
Умер южнокорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук. Как сообщает портал Delfi, причиной смерти стали вызванные коронавирусом осложнения.
По словам директора международного фестиваля ArtDocFest/Rīga Виталия Манского, кинематографист прибыл в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. По неофициальной информации, Ким Ки Дук планировал купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, для чего и приехал в страну. Однако на назначенную встречу не явился, после чего его коллеги подняли тревогу.
Информация о том, что режиссёр умер в больнице от осложнений коронавируса, появилась сегодня ночью. 20 декабря ему исполнилось бы 60 лет.
Скончался заслуженный артист России Александр СамойловЗрителям он особенно запомнился ролью Берлиоза в "Мастере и Маргарите".
Ким Ки Дук — всемирно известный южнокорейский режиссёр и сценарист. Он является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета", а также его лауреатом за работу "Пустой дом". Последние годы деятель культуры был тесно связан с Россией и Казахстаном. Так, например, в прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля.
Ранее Лайф рассказывал, что умер режиссёр Александр Гордон. Ему было 88 лет.
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