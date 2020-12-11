Культовый южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер от коронавируса

Умер южнокорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук. Как сообщает портал Delfi, причиной смерти стали вызванные коронавирусом осложнения.

По словам директора международного фестиваля ArtDocFest/Rīga Виталия Манского, кинематографист прибыл в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. По неофициальной информации, Ким Ки Дук планировал купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, для чего и приехал в страну. Однако на назначенную встречу не явился, после чего его коллеги подняли тревогу.

Информация о том, что режиссёр умер в больнице от осложнений коронавируса, появилась сегодня ночью. 20 декабря ему исполнилось бы 60 лет.

Ким Ки Дук — всемирно известный южнокорейский режиссёр и сценарист. Он является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета", а также его лауреатом за работу "Пустой дом". Последние годы деятель культуры был тесно связан с Россией и Казахстаном. Так, например, в прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля.

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