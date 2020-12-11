Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актёра 300 тысяч рублей
Эта сумма — компенсация за судебные издержки.
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова Виталий потребовал от артиста 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшего Сергея Аверцева.
— Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на 300 тысяч рублей в отношении Ефремова. Мы заявили этот иск в рамках уголовного дела, поэтому наше исковое заявление отправлено в Пресненский суд Москвы, — рассказал он.
Аверцев отметил, что если заявление не будет рассмотрено в рамках уголовного производства, то Захаров подаст аналогичный иск, но уже в порядке гражданского судопроизводства. По словам представителя пострадавшего, пока они ожидают решения Пресненского суда.
Ефремов изменился. Графолог рассказал, что увидел в первом письме артиста из-за решёткиПо его мнению, соболезнования со стороны актёра теперь искренние.
Напомним, что 8 сентября Пресненский суд признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет. Ефремов уже отбывает наказание в "звёздной колонии" в Белгородской области.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актёра 300 тысяч рублей
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