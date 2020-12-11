Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актёра 300 тысяч рублей

Сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова Виталий потребовал от артиста 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшего Сергея Аверцева.

— Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на 300 тысяч рублей в отношении Ефремова. Мы заявили этот иск в рамках уголовного дела, поэтому наше исковое заявление отправлено в Пресненский суд Москвы, — рассказал он.

Аверцев отметил, что если заявление не будет рассмотрено в рамках уголовного производства, то Захаров подаст аналогичный иск, но уже в порядке гражданского судопроизводства. По словам представителя пострадавшего, пока они ожидают решения Пресненского суда.

Напомним, что 8 сентября Пресненский суд признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет. Ефремов уже отбывает наказание в "звёздной колонии" в Белгородской области.