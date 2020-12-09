"Манипуляция в чистом виде". Психолог изучила слёзное письмо Ефремова сыну погибшего водителя

Письмо, которое Михаил Ефремов написал Валерию — младшему сыну погибшего в ДТП с его участием курьера Сергея Захарова, далось актёру нелегко. И основной его посыл был в том, чтобы воззвать к человечности, к жалости. Такие мнение в интервью Лайфу выразила клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева.

— Появилась связность письма. Написано оно ровно, хорошо, как сочинение. К сожалению, мне не удалось найти доказательства сожаления о самой смерти Сергея. Есть сожаление о поступке, о том, чем это грозит в будущем. Есть ощущение безысходности, загнанности в угол. Вынуждена отметить ещё одну цель: если сын погибшего простит — простят люди. Манипуляция в чистом виде, — полагает Ирина Коржаева.

Фото предоставлено Лайфу Александром Добровинским

Она отметила, что в тексте автор сокрушается о разрушении своей обычной жизни. Также имеет место и давление на усталость сына жертвы. Однако в этом письме, в отличие от предыдущих, действительно показана боль, хоть и строго контролируемая.

— Подпись в письме говорит о чувстве выполненного долга, что подтверждает, что письмо — вымученное. И в конце присутствовал элемент радости — от его окончания. Возможно, Ефремов относится к людям, которые не умеют и не могут извиняться. Это письмо словно кричит о грани, которую Михаил вынужден преодолевать, — подытожила психолог.

Ефремов ранее во время пребывания в СИЗО также написал письмо вдове Захарова. Он рассказывал, что после ДТП был в беспамятстве, а с того дня его жизнь "разделилась на до и после".