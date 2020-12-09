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"Манипуляция в чистом виде". Психолог изучила слёзное письмо Ефремова сыну погибшего водителя

По её мнению, артист сожалеет не о смерти Захарова, а о её последствиях для него самого.

9 декабря 2020, 16:38
<p>Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий</p>

Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Письмо, которое Михаил Ефремов написал Валерию — младшему сыну погибшего в ДТП с его участием курьера Сергея Захарова, далось актёру нелегко. И основной его посыл был в том, чтобы воззвать к человечности, к жалости. Такие мнение в интервью Лайфу выразила клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева.

Появилась связность письма. Написано оно ровно, хорошо, как сочинение. К сожалению, мне не удалось найти доказательства сожаления о самой смерти Сергея. Есть сожаление о поступке, о том, чем это грозит в будущем. Есть ощущение безысходности, загнанности в угол. Вынуждена отметить ещё одну цель: если сын погибшего простит — простят люди. Манипуляция в чистом виде, — полагает Ирина Коржаева.

Фото предоставлено Лайфу Александром Добровинским

Фото предоставлено Лайфу Александром Добровинским

Она отметила, что в тексте автор сокрушается о разрушении своей обычной жизни. Также имеет место и давление на усталость сына жертвы. Однако в этом письме, в отличие от предыдущих, действительно показана боль, хоть и строго контролируемая.

Подпись в письме говорит о чувстве выполненного долга, что подтверждает, что письмо — вымученное. И в конце присутствовал элемент радости — от его окончания. Возможно, Ефремов относится к людям, которые не умеют и не могут извиняться. Это письмо словно кричит о грани, которую Михаил вынужден преодолевать, — подытожила психолог.

"Часть моей жизни безвозвратно закончена". Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего водителя

"Часть моей жизни безвозвратно закончена". Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего водителя

Артист заявил, что ему не понаслышке знакомо, что такое потерять отца.

Ефремов ранее во время пребывания в СИЗО также написал письмо вдове Захарова. Он рассказывал, что после ДТП был в беспамятстве, а с того дня его жизнь "разделилась на до и после".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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