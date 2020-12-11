Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ход
Она отметила, что фантазии авторов ограничений не занимать.
Фото © VK / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение американских властей о введении новых санкций в адрес России. Её комментарий опубликован на сайте ведомства.
"Чёрная страница в истории Штатов". Кадыров предупредил, что санкции против "Ахмата" ещё аукнутся ВашингтонуВ Грозном назвали введённые ограничения позором и лицемерием.
Захарова шутит, что в Вашингтоне решили с фантазией отметить 10 декабря — Международный день прав человека. Тогда как сами ограничения, по её словам, являются надуманными и не подкреплены никакими доказательствами.
Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека". <...> Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом
"Деструктивные и безосновательные". Посол РФ в США заявил, что новые санкции против России не выдерживают критикиМосква, по его словам, выступает за возвращение к нормальным межгосударственным отношениям.
Напомним, что Соединённые Штаты и Великобритания накануне ввели новые санкции против России. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чеченской Республике.
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