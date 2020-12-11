Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ход

Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека". <...> Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом

Мария Захарова Официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИД России