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Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ход

Она отметила, что фантазии авторов ограничений не занимать.

11 декабря 2020, 09:57

Фото © VK / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение американских властей о введении новых санкций в адрес России. Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

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"Чёрная страница в истории Штатов". Кадыров предупредил, что санкции против "Ахмата" ещё аукнутся Вашингтону

В Грозном назвали введённые ограничения позором и лицемерием.

Захарова шутит, что в Вашингтоне решили с фантазией отметить 10 декабря — Международный день прав человека. Тогда как сами ограничения, по её словам, являются надуманными и не подкреплены никакими доказательствами.

Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека". <...> Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИД России

"Деструктивные и безосновательные". Посол РФ в США заявил, что новые санкции против России не выдерживают критики

"Деструктивные и безосновательные". Посол РФ в США заявил, что новые санкции против России не выдерживают критики

Москва, по его словам, выступает за возвращение к нормальным межгосударственным отношениям.

Напомним, что Соединённые Штаты и Великобритания накануне ввели новые санкции против России. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чеченской Республике.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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