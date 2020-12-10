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"Чёрная страница в истории Штатов". Кадыров предупредил, что санкции против "Ахмата" ещё аукнутся Вашингтону

В Грозном назвали введённые ограничения позором и лицемерием.

10 декабря 2020, 18:22
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США позором и лицемерием и пообещал, что они аукнутся Вашингтону. Об этом он написал в своём телеграм-канале. Напомним, что под ограничения попали футбольный клуб "Ахмат", благотворительный Фонд имени Ахмата Кадырова, компания "Чеченские минеральные воды", а также ряд спортивных и других организаций вместе с самим главой Чеченской Республики.

США и Великобритания ввели новые санкции против России

США и Великобритания ввели новые санкции против России

Поводом для них заявлены якобы имеющие место "нарушения прав человека".

Друзья, Америка начала бороться со спортом, с жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название дебилизм, потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, — возмутился Кадыров.

Он напомнил, что даже против террориста № 1 Усамы Бен Ладена американские власти не вводили никаких ограничений: члены его семьи жили в США, а его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара. И этот лицемерный факт, по словам главы Чечни, окажется чёрной страницей в истории Штатов.

В Германии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций. Счёт идёт на миллиарды

В Германии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций. Счёт идёт на миллиарды

Усиление ограничений приведёт к значительным экономическим потерям, отметили эксперты.

Я тут всерьёз подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесённых в санкционные списки людей и организаций одной республики". С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее. Если, конечно, Книга Гиннесса сама в таком случае не попадёт в список Магнитского, — иронизирует политик. — Но сегодняшние позорные санкции ещё аукнутся США.

Напомним, что вслед за Соединёнными Штатами и Великобритания также ввела новые санкции против России. В них аналогично фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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