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Боярский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

У депутата была повышенная температура, а вот антитела пока не выработались.

10 декабря 2020, 18:03

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о своём самочувствии после прививки от коронавируса. Парламентарию ввели препарат "Спутник V" пару недель назад. Кроме того, осенью он успел привиться от гриппа и от пневмококковой инфекции — чтобы максимально защитить себя и близких.

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Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга уверен, что организаторам стоило подумать на шаг вперёд.

У меня была температура 37,2–37,5 °C двое суток. Просто я чувствовал себя простывшим, мне хотелось спать. Антител ещё нет. Вот я буквально на днях иду на вторую процедуру, — поделился он в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Боярский связывает с вакцинацией населения большие надежды: по его словам, к лету эпидемия должна завершиться. Сейчас, признаётся депутат, цифры по заболеваемости страшные — по 27 тысяч заражённых в сутки. Но эти люди пополняют копилку нашего популяционного иммунитета.

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По словам депутата Госдумы, от введённых в стране ограничений пострадали все, но человеческая жизнь всё-таки важнее.

То есть чем у нас больше людей столкнулось с вирусом, тем меньше впоследствии он сможет распространяться. Дай бог не появится какая-нибудь мутация или ещё что-то, — рассуждает Боярский. — Очень рассчитываем на вакцину и массовость её применения.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать", посвящённый новым запретам из-за концерта Басты и закону о преследовании в Интернете, смотрите здесь.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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