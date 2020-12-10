Боярский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
У депутата была повышенная температура, а вот антитела пока не выработались.
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о своём самочувствии после прививки от коронавируса. Парламентарию ввели препарат "Спутник V" пару недель назад. Кроме того, осенью он успел привиться от гриппа и от пневмококковой инфекции — чтобы максимально защитить себя и близких.
Сергей Боярский — о коронавирусном концерте Басты: Ничто не мешало отложить это шоуДепутат Госдумы из Санкт-Петербурга уверен, что организаторам стоило подумать на шаг вперёд.
— У меня была температура 37,2–37,5 °C двое суток. Просто я чувствовал себя простывшим, мне хотелось спать. Антител ещё нет. Вот я буквально на днях иду на вторую процедуру, — поделился он в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
Боярский связывает с вакцинацией населения большие надежды: по его словам, к лету эпидемия должна завершиться. Сейчас, признаётся депутат, цифры по заболеваемости страшные — по 27 тысяч заражённых в сутки. Но эти люди пополняют копилку нашего популяционного иммунитета.
Боярский: Мы рассуждаем о потерях бизнеса и загрузке театров, пока не увидели задыхающегося родственника на ИВЛПо словам депутата Госдумы, от введённых в стране ограничений пострадали все, но человеческая жизнь всё-таки важнее.
— То есть чем у нас больше людей столкнулось с вирусом, тем меньше впоследствии он сможет распространяться. Дай бог не появится какая-нибудь мутация или ещё что-то, — рассуждает Боярский. — Очень рассчитываем на вакцину и массовость её применения.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать", посвящённый новым запретам из-за концерта Басты и закону о преследовании в Интернете, смотрите здесь.
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