Сергей Боярский — о коронавирусном концерте Басты: Ничто не мешало отложить это шоу

Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга уверен, что организаторам стоило подумать на шаг вперёд.

Сергей Боярский — о коронавирусном концерте Басты

Организаторам скандального концерта Басты в Ледовом дворце всё-таки стоило перенести мероприятие, чтобы не вызывать недоумения и раздражения у людей. Так считает депутат Государственной думы из Санкт-Петербурга Сергей Боярский.

— Я не считаю, что нужно персонифицировать ответственность на артисте и на конкретном мероприятии. Просто оно произошло не вовремя и вошло в диссонанс с теми ограничениями, которые должны были вступить буквально через день либо уже существовали, — размышляет гость нового выпуска "Дайте сказать". — Ничто не мешало, на мой взгляд, чуть подумать, на шаг вперёд, и отложить этот концерт. Не запретить, не отменить, а отложить.

При этом Боярский признался, что понимает людей, у которых запрет концерта вызвал бы негодование, если бы организаторы решили прервать выступление, осознав, что на площадке находится больше зрителей, чем предполагалось.

— Если бы я был на концерте любимой группы, при ограничениях или без, и вдруг кто-то извне прервал бы их выступление и стал бы сетовать на какие-то невыполненные условия, я бы не взбунтовался, но я бы возмутился, честно говоря, — отметил он. — Я ведь заплатил деньги за билет. Вы должны были подумать раньше. И подумали, но, видимо, не до конца.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать", посвящённый новым запретам из-за концерта Басты и закону о преследовании в Интернете, смотрите здесь.