Сергей Боярский — о коронавирусном концерте Басты: Ничто не мешало отложить это шоу
Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга уверен, что организаторам стоило подумать на шаг вперёд.
Сергей Боярский — о коронавирусном концерте Басты
Организаторам скандального концерта Басты в Ледовом дворце всё-таки стоило перенести мероприятие, чтобы не вызывать недоумения и раздражения у людей. Так считает депутат Государственной думы из Санкт-Петербурга Сергей Боярский.
— Я не считаю, что нужно персонифицировать ответственность на артисте и на конкретном мероприятии. Просто оно произошло не вовремя и вошло в диссонанс с теми ограничениями, которые должны были вступить буквально через день либо уже существовали, — размышляет гость нового выпуска "Дайте сказать". — Ничто не мешало, на мой взгляд, чуть подумать, на шаг вперёд, и отложить этот концерт. Не запретить, не отменить, а отложить.
Шоу во время чумы. Кто стоял за "концертами смерти" в Санкт-ПетербургеНедавние масштабные концерты Басты, групп "Би-2" и "Чиж" в Питере показали, что самих музыкантов, организаторов и владельцев площадок мало беспокоят пандемия и здоровье людей. Главное — деньги. Ограничения на концертах были формальными, потому что изначально все понимали: обеспечить меры безопасности и социальную дистанцию в толпе фанатов невозможно. Лайф разбирался, кому выгодны эти концерты.
При этом Боярский признался, что понимает людей, у которых запрет концерта вызвал бы негодование, если бы организаторы решили прервать выступление, осознав, что на площадке находится больше зрителей, чем предполагалось.
— Если бы я был на концерте любимой группы, при ограничениях или без, и вдруг кто-то извне прервал бы их выступление и стал бы сетовать на какие-то невыполненные условия, я бы не взбунтовался, но я бы возмутился, честно говоря, — отметил он. — Я ведь заплатил деньги за билет. Вы должны были подумать раньше. И подумали, но, видимо, не до конца.
"Очень любим гостей, но не в этом году". Туристов попросили пока не приезжать в Санкт-ПетербургНакануне в городе ужесточили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать", посвящённый новым запретам из-за концерта Басты и закону о преследовании в Интернете, смотрите здесь.
Напомним, жители Санкт-Петербурга раскритиковали Басту за концерт, который прошёл 27 ноября в Ледовом дворце. В Роспотребнадзоре установили факты нарушений на концерте и приостановили работу Ледового дворца. В пресс-службе рэпера все обвинения в нарушении санитарных требований отвергли. Суд оштрафовал организаторов шоу почти на полмиллиона рублей.
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