Голикова объяснила, как долго нужно не пить спиртное до и после прививки от коронавируса
Этот перерыв позволит организму сформировать иммунитет к ковиду.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не рекомендуется пить алкоголь за несколько дней до и после вакцинации от коронавируса.
— Я очень бы рекомендовала гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, в течение хотя бы трёх дней до вакцинации и трёх дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждём, — сказала Голикова в ходе брифинга.
Голикова рассказала, сколько вакцин от коронавируса поступит в гражданский оборотРаспределение по регионам будет вестись с учётом эпидемиологической ситуации в каждом из них.
Она напомнила, что когда человек идёт сдавать кровь или другие анализы, то накануне не злоупотребляет жирной или солёной пищей, не выпивает. То же самое и во время приёма лекарств. Вице-премьер призвала немного воздержаться от принятия алкоголя, чтобы организм смог выработать иммунную защиту.
Ранее медики предупредили, что нельзя будет пить в течение 42 дней после прививки. А затем глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала, что лучше не делать этого ещё и за две недели до процедуры. Позднее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что хотя бокал шампанского на Новый год и не повредит, стоит лишь воздержаться от спиртного в течение трёх дней после вакцинации.
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