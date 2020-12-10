В Москве могут расширить список тех, кого привьют от ковида в первую очередь
Сейчас вакцинируют прежде всего врачей, учителей и работников соцслужб.
Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей
В ближайшие дни в Москве примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса — помимо врачей, учителей и соцработников, которые уже получают прививки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
— Что касается других групп риска, которые можно будет включить в первоочередную вакцинацию, то я думаю, что в ближайшие дни мы такое решение примем. Оно будет зависеть от того, сколько фактической вакцины мы получим уже в следующей партии, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Вакцинация в Москве началась 6 декабря и проводится в 70 столичных поликлиниках, прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Всего на данный момент около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию, а более 6 тысяч уже привились.
После 10 декабря начнётся поставка препарата "Спутник V" во все регионы России, а вакцинация стартует до конца недели. Причём её не будут прерывать в новогодние каникулы.
Выбор редакции
"Хорошая вакцина? Прививайте!" Как в СССР победили полиомиелит
Москвичам пообещали бесплатные парковки в новогодние каникулы
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0