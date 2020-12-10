Вакцинация от коронавируса начнётся во всех регионах России до конца недели
Регионы должны организовать работу так, чтобы россиян прививали и во время новогодних праздников.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Вакцинация от коронавируса начнётся во всех регионах России до конца недели. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
— Все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах, — говорится в сообщении.
В секретариате Голиковой подчеркнули, что прививать россиян необходимо и во время новогодних праздников, поскольку вакцина является двухэтапной.
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Напомним, 6 декабря вакцинация стартовала в Москве на базе 70 столичных поликлиник, прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Пока получить препарат могут только учителя, врачи и работники соцслужб. А всего к сегодняшнему дню, по словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, привились уже более 150 тысяч россиян.
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