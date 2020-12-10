Рука помощи. 16-летняя школьница из Барнаула изобрела перчатку, которая может улучшить жизнь детей с инвалидностью

Соня Юркина с детства дружила с Вовой, которого взяла под опеку бабушка девочки. Вова — особенный ребёнок. Он ничего не видит, плохо двигается, потому что часть его тела парализована. Для него Соня изобрела устройство, которое поможет мальчику разработать мелкую моторику левой руки и чуть лучше увидеть мир вокруг.

Особенный друг

Вова родился с пороком сердца. В 2005 году в больнице Барнаула его увидела Екатерина Юркина — волонтёр помогает семьям с детьми. Малышу требовалась серьёзная операция, его направили в Москву. Врачи смогли помочь сердцу мальчика, но у ребёнка случился инсульт. Он потерял зрение и многие двигательные функции.

Детям восстановиться после инсульта сложнее, чем взрослым, поскольку нейронных связей ещё не существует, мозг не знает, что такое говорить, держать ложку, ходить. То есть требуется формировать навыки с нуля. А это не так просто, учитывая, что инсульт не проходит бесследно. Вове в больнице восстановиться помогала Екатерина. Когда же от мальчика отказалась родная мама, семья волонтёра решила взять ребёнка себе, чтобы малыша не отдали в специальный интернат. Опеку над Володей оформила мама Екатерины — Наталья.

Она оставила работу в сельской школе и начала ухаживать за Вовой. В гости к бабушке заглядывала внучка Соня. Дети вместе играли, Соня приносила своему другу игрушки — он учился их ощупывать и сжимать. Правая рука у него хорошо работает, а левую он пытается разрабатывать. Иногда бабушка Наташа включала своим детям аудиосказки, Вове они очень нравились.

В 2020 году Володе исполнилось пятнадцать лет, десять из них он живёт у Натальи, дружит с Соней. Два года назад бабушка вместе с мальчиком переехала в Барнаул, чтобы быть ближе к родным.

— Мы в одном городе живём, но далеко друг от друга, поэтому не получается видеться часто. Хотя я стараюсь приезжать, когда возможность появляется, — рассказывает Соня.

Гаджет для Вовы

Техника Соню интересовала с детства. Её папа — программист, поэтому в компьютерах девочка всегда хорошо разбиралась. Во втором классе родители отдали её в кружок робототехники.

— У меня был очень хороший преподаватель, поэтому я ни разу не пожалела, что училась программированию всё детство. В конце шестого класса я подумала: можно придумать устройство, которое помогло бы Володе разрабатывать его левую руку. Как именно это сделать, я не знала, — продолжает Соня.

Первые тесты изобретения школьницы. Видео © Архив Сони Юркиной

Преподаватель подсказал девочке, с чего именно начать разработку гаджета. Сначала школьница хотела сделать игрушку для развития мелкой моторики руки, но потом придумала перчатку. К концу седьмого класса уже появился первый прототип устройства, следующий год Соня посвятила улучшению и добавлению новых датчиков на перчатку. После экзаменов в девятом классе юная изобретательница вернулась к своему устройству. Сейчас на кончиках пальцев перчатки стоят датчики, которые измеряют силу сжатия — если достаточно, устройство включает музыку или подаёт звуковой сигнал. Так хозяин гаджета может понять, что у него всё получилось. Для устройства не нужен компьютер — оно подсоединяется по блютусу к наушникам или колонкам.

— Подобные перчатки существуют, но для взрослых. То есть для людей, которые утратили мелкую моторику. А для детей, которые пережили инсульт в раннем возрасте, таких гаджетов нет. Кроме того, большинство перчаток настроены на работу со зрячими людьми. А Володя не видит. То есть он не видит, что именно происходит с его рукой, насколько хорошо он делает упражнения. Для этого я создала звуковой стимул. Теперь он слышит, как проходят его занятия, это его мотивирует, — рассказала Соня Лайфу.

Фото © Архив Сони Юркиной

В разработке девочке помогали мама-биолог и папа-программист, бабушка тоже её поддерживала. Семья провела около 20 тестирований, чтобы проверить работу и эффективность устройства. На девятом исследовании Володя смог сжать руку и услышать долгожданную музыку из колонок. Девочка рассказывает, что её этот результат очень обрадовал, ведь она почувствовала интерес Вовы: он стал активнее сжимать руку, пытался снова сделать так, чтобы появился звук.

За лето 2020 года Соня продолжила модернизацию устройства. Добавила датчик пульса, изменила оболочку. Но это ещё не финал — предстоит большая работа. Девочка хочет превратить тренажёр в гаджет, который позволит мониторить состояние ребёнка, создать приложение, чтобы пользоваться перчаткой было легко. Сейчас обычному пользователю сложно разобраться, как управлять гаджетом и как его подстраивать.

— Я уже работаю над приложением. Сейчас перчатка заточена под Володю — под его размер руки. Чтобы устройство могло помочь и другим детям, чтобы оно было универсальным, его нужно дорабатывать, — объясняет девочка.

Фото © Архив Сони Юркиной

Несколько дней назад Соня стала победительницей всероссийского конкурса проектов Кружкового движения Rukami в специальной номинации "Сделай мир лучше" для изобретений, решающих глобальные проблемы человечества. Школьница отмечает, что участие и победа в конкурсе помогли ей получить комментарии профессионального сообщества по продвижению и тестированию гаджета. Но она не планирует связывать свою жизнь с инженерией, а собирается поступать в Санкт-Петербургский университет на разработчика компьютерных игр и заниматься их визуальным оформлением. Перчатку для Вовы она будет дорабатывать, чтобы гаджет стал полезен не только её другу, но и другим детям, которые тоже хотят услышать музыку и изучать этот мир обеими руками.