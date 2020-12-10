Путин ответил на критику закона об иноагентах

Президент России Владимир Путин заявил, что если в законе об иноагентах есть риски, то их необходимо обсудить, но ни к каким запретам подобная маркировка организаций не ведёт. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Что касается иноагентов и физлиц, на которых распространяется такая маркировка. Связано это с попыткой ухода от того, чтобы обозначить соответствующее юрлицо в качестве получателя денег из-за границы. Мы исходим из того, что это не ведёт к запретительным шагам со стороны государства. И если вы считаете, что есть риски, и юртехника недостаточно точно излагает формулировки, то надо поработать, — сказал Путин.