Путин ответил на критику закона об иноагентах
Президент подчеркнул, что к запретительным шагам со стороны государства такой статус не ведёт.
Президент России Владимир Путин заявил, что если в законе об иноагентах есть риски, то их необходимо обсудить, но ни к каким запретам подобная маркировка организаций не ведёт. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
— Что касается иноагентов и физлиц, на которых распространяется такая маркировка. Связано это с попыткой ухода от того, чтобы обозначить соответствующее юрлицо в качестве получателя денег из-за границы. Мы исходим из того, что это не ведёт к запретительным шагам со стороны государства. И если вы считаете, что есть риски, и юртехника недостаточно точно излагает формулировки, то надо поработать, — сказал Путин.
Так глава государства прокомментировал слова главы СПЧ Валерия Фадеева, который в своём докладе заявил о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов.
В Совфеде предложили прописать в законодательстве понятие кандидата-иноагентаВ комиссии отметили, что данные меры носят исключительно ответный характер.
Ранее депутат Госдумы предложил расширить условия для признания НКО иностранным агентом.
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