Путин рассказал, как пандемия изменила общество
Он напомнил об акции #МыВместе, которая в самый сложный период объединила тысячи неравнодушных россиян.
Президент России Владимир Путин назвал пандемию коронавируса непростым испытанием для всего мира. По его словам, эта ситуация изменила в том числе общество и отношения между государством и гражданами.
— Она (пандемия) подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношения между государством и гражданином также приобрели новое измерение, — отметил он в ходе встречи с членами Совета по правам человека. — Люди стали не только участвовать в общей работе, но и предъявлять новые требования государству, особенно в работе здравоохранения, реализации своих прав, соблюдения безопасности персональных данных.
Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию #МыВместеИзготовит награду центр "Русские ремёсла" при Управлении делами Президента.
Президент также напомнил о движении #МыВместе, в рамках которого тысячи неравнодушных россиян объединились для помощи тем, кто из-за коронавируса оказался в сложном положении.
Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в конце марта. Волонтёры — компании, общественные организации и простые граждане — оказывали поддержку людям, находившимся во временной изоляции. Организаторами акции выступили единая информационная система "Добровольцы России", Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров и движение "Волонтёры-медики".
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