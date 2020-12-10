Путин рассказал, как пандемия изменила общество

Президент России Владимир Путин назвал пандемию коронавируса непростым испытанием для всего мира. По его словам, эта ситуация изменила в том числе общество и отношения между государством и гражданами.

— Она (пандемия) подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношения между государством и гражданином также приобрели новое измерение, — отметил он в ходе встречи с членами Совета по правам человека. — Люди стали не только участвовать в общей работе, но и предъявлять новые требования государству, особенно в работе здравоохранения, реализации своих прав, соблюдения безопасности персональных данных.

Президент также напомнил о движении #МыВместе, в рамках которого тысячи неравнодушных россиян объединились для помощи тем, кто из-за коронавируса оказался в сложном положении.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в конце марта. Волонтёры — компании, общественные организации и простые граждане — оказывали поддержку людям, находившимся во временной изоляции. Организаторами акции выступили единая информационная система "Добровольцы России", Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров и движение "Волонтёры-медики".