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Лошадь откусила часть носа чрезмерно дружелюбному петербуржцу — видео

Подвыпивший парень хотел приласкать животное, но вместо этого только напугал.

10 декабря 2020, 10:35
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Видео © LIFE

Травмой несмертельной, но очень болезненной и чреватой серьёзным шрамом обернулось общение с лошадью для подвыпившего мужчины в центре Санкт-Петербурга. Животное едва не откусило ему нос. Лайф публикует видео, снятое камерой наблюдения.

Всё случилось на углу Литейного проспекта и улицы Белинского. По данным 78.ru, 25-летний парень вышел с другом из караоке, и они уже собирались направиться в метро, как заметили наездника на коне. Один из них решил покормить животное (еду ему дал всадник). Однако животное испугалось и укусило мужчину за лицо. В результате он попал в горбольницу № 26, где ему ампутировали кончик носа.

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Мужчина переживает, что псы могут напасть на людей.

А в феврале этого года житель Алтайского края вцепился зубами в ухо своей возлюбленной, когда та сообщила о намерении расстаться, и оторвал его.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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