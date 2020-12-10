Песков о росте цен: Отечественная продукция не может так дорожать
По словам представителя Кремля, жалобы на высокую стоимость товаров поступают президенту в том числе от простых граждан.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Президент РФ Владимир Путин, который накануне резко высказался о росте цен на продукты, узнал о реальном положении дел не только от статистических ведомств, но и от граждан. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, изменить ситуацию с подорожанием товаров планируют оперативно.
— Когда речь идёт о продукции отечественных производителей, то не может так дорожать. А если так дорожает, плюс торговые наценки, то кто-то получает повышенную прибыль, — отметил он. — Президент действительно эту информацию имеет — и от статистических ведомств, и от министерств, но также от первоисточников, от граждан. С прошлого воскресенья стали обращения поступать, много говорят про цены, приводят конкретные примеры в конкретных регионах.
Песков добавил, что сдерживать цены на продукты будет правительство посредством рыночных механизмов, решить этот вопрос планируется "весьма оперативно".
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Накануне Владимир Путин призвал не допускать ситуации, когда у людей не хватало денег на еду, несмотря на её наличие на рынке. Он также обратил особое внимание на рост цен на продукты и отметил, что пандемия никак его не объясняет. Например, производство сахара в стране покрывает внутренние нужды, но цены на сахар почему-то выросли. Похожая ситуация с увеличением цен на подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб.
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