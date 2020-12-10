Была "Ока" — стала "Кама". КамАЗ представил компактный электромобиль — видео
Небольшая машина на одном заряде может проехать до 250 километров.
Видео © Instagram / KAMAZ
В ходе VII Ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо" в Москве был показан первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера "Кама-1" от компании "КамАЗ".
Как заявлено, это разработка Санкт-Петербургского политехнического университета. На создание электрокара ушло два года.
Электромобиль "Кама-1" представлен как идеальный транспорт для больших городов. Длина кузова — всего 3,4 метра, а ширина — 1,7 метра. При этом заявлено, что смарт-кроссовер способен развивать скорость до 150 км/ч, а полного заряда батареи хватит на преодоление 250 км. Учитываются и российские погодные условия: электрокар будет работать при температуре до минус 50 градусов.
Предварительная цена "Камы-1" — около одного миллиона рублей при планируемом объёме продаж 20 тысяч машин в год.
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