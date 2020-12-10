Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 декабря 2020, 12:28
4468

Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Татьяна Москалькова объяснила, что именно из-за таких потерь во вторую волну не ограничивают работу многих предприятий.

Около 4,5 млн ИП и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили своё существование за время пандемии. Такие цифры назвала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Вы видите, что многие предприятия не закрыты (в осеннюю волну эпидемии. — Прим. ред.), в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане — 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий обанкротились, — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Мораторий на проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года
Мораторий на проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года

Ранее президент России Владимир Путин называл нынешний мировой экономический кризис самым масштабным со времён Великой депрессии. По словам главы государства, пандемия серьёзно подорвала рост национальных экономик и уже унесла сотни тысяч жизней, а также лишила миллионы людей рабочих мест и доходов. Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии коронавируса, что позволило избежать необратимых потерь.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • пандемия
  • Татьяна Москалькова
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar