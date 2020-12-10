Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию
Татьяна Москалькова объяснила, что именно из-за таких потерь во вторую волну не ограничивают работу многих предприятий.
Фото © ТАСС / Александр Артеменков
Около 4,5 млн ИП и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили своё существование за время пандемии. Такие цифры назвала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
— Вы видите, что многие предприятия не закрыты (в осеннюю волну эпидемии. — Прим. ред.), в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане — 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий обанкротились, — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".
Мораторий на проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 годаСоответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин.
Ранее президент России Владимир Путин называл нынешний мировой экономический кризис самым масштабным со времён Великой депрессии. По словам главы государства, пандемия серьёзно подорвала рост национальных экономик и уже унесла сотни тысяч жизней, а также лишила миллионы людей рабочих мест и доходов. Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии коронавируса, что позволило избежать необратимых потерь.
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