Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию

Татьяна Москалькова объяснила, что именно из-за таких потерь во вторую волну не ограничивают работу многих предприятий.

Около 4,5 млн ИП и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили своё существование за время пандемии. Такие цифры назвала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Вы видите, что многие предприятия не закрыты (в осеннюю волну эпидемии. — Прим. ред.), в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане — 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий обанкротились, — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".