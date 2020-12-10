Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию

Около 4,5 млн ИП и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили своё существование за время пандемии. Такие цифры назвала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Вы видите, что многие предприятия не закрыты (в осеннюю волну эпидемии. — Прим. ред.), в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане — 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий обанкротились, — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент России Владимир Путин называл нынешний мировой экономический кризис самым масштабным со времён Великой депрессии. По словам главы государства, пандемия серьёзно подорвала рост национальных экономик и уже унесла сотни тысяч жизней, а также лишила миллионы людей рабочих мест и доходов. Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии коронавируса, что позволило избежать необратимых потерь.