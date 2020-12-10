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Россияне начали просить лекарства и антисептики в подарок

Маркетологи отмечают, что видят такое "впервые за долгие-долгие годы".

10 декабря 2020, 09:10

Фото © Pixabay

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на праздничные предпочтения россиян, и теперь многие не прочь получить в подарок на Новый год лекарства и дезинфицирующие средства. Об этом рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

Впервые за долгие-долгие годы наблюдения всё, что связано со здоровьем, санитарией, гигиеной, всякие асептические, противобактериологические препараты, салфетки, спреи — в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить, — отметил Коро в интервью News.ru.

Россияне рассказали, на какую новогоднюю премию рассчитывают

Россияне рассказали, на какую новогоднюю премию рассчитывают

Значительную часть праздничной выплаты граждане хотят потратить на подарки.

Однако не забывают россияне и про обычные подарки. Так, для женщин желанными остаются ювелирные украшения, одежда и дорогая бытовая техника. А вот мужчины поумерили свои запросы, большинство вовсе не ждут подарков. Однако всё ещё были бы рады получить качественный алкоголь или гаджеты.

Ранее россияне перечислили худшие подарки на Новый год. Среди них: носки, свитера и домашние халаты, а также новогодние сувениры.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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