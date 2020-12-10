Записаться на прививку от ковида в Москве теперь можно в мобильных приложениях
С собой в поликлинику нужно взять паспорт, полис ОМС и справку с места работы.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь
В Москве расширили каналы записи на прививку против коронавируса. Теперь это можно сделать на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и ЕМИАС.ИНФО, а также в информационных киосках поликлиник и по номеру телефона пункта вакцинации.
Вакцинация проводится в 70 столичных поликлиниках, прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. В первую очередь получить вакцину могут работники медицинских, образовательных учреждений и городских социальных служб.
С собой в поликлинику нужно взять паспорт, полис ОМС и справку с места работы. Более подробная информация о вакцинации собрана в специальном разделе на портале mos.ru.
Напомним, после 10 декабря начнётся поставка вакцины от коронавируса "Спутник V" во все регионы России.
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