Записаться на прививку от ковида в Москве теперь можно в мобильных приложениях

В Москве расширили каналы записи на прививку против коронавируса. Теперь это можно сделать на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и ЕМИАС.ИНФО, а также в информационных киосках поликлиник и по номеру телефона пункта вакцинации.

Вакцинация проводится в 70 столичных поликлиниках, прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. В первую очередь получить вакцину могут работники медицинских, образовательных учреждений и городских социальных служб.

С собой в поликлинику нужно взять паспорт, полис ОМС и справку с места работы. Более подробная информация о вакцинации собрана в специальном разделе на портале mos.ru.

Напомним, после 10 декабря начнётся поставка вакцины от коронавируса "Спутник V" во все регионы России.