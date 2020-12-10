Россияне рассказали об уровне антител к коронавирусу после прививки "Спутником V"

Жители России, которые прошли вакцинацию при помощи отечественного препарата "Спутник V" от коронавируса, рассказали, какой уровень антител выработался у них после прививки. У одних зарегистрировали превышение необходимой нормы в четыре раза, у других антител не нашли вовсе.

По данным РИА "Новости", у трёх из семи привитых уровень антител IgG составил от 14,60 до 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше. Анализ проводился через три недели после вакцинации, как и рекомендовали создатели препарата из центра Гамалеи.

У ещё двоих, которых проверяли другими тестами, уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8. Ещё двое рассказали, что антитела после вакцинации у них не были зафиксированы. Как пояснила руководитель направления лабораторной медицины ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова, тест-систем на антитела зарегистрировано достаточно много, но их результаты сравнить сложно, так как пока нет единых стандартов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с CoViD-19 заявила, что регионы должны начинать амбулаторное лечение пациента с коронавирусом в первый день его обращения к врачу даже без результата теста.