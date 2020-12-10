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Врач назвала самые вредные продукты для мозга

По данным исследователей, неправильное питание может приводить к потере ключевых функциональных и структурных элементов важнейшего органа человека.

10 декабря 2020, 05:38

Насыщенные жиры, особенно из животных источников, не только повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и увеличивают риск когнитивных проблем вплоть до деменции. Соответствующее заявление сделала директор организации Women's Brain Initiative врач Лиза Москони.

Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость, — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге,приводит слова специалиста портал medikforum.

А вот польза для мозга от различных БАДов с содержанием омега-3 жирных кислот и рыбьего жира была поставлена экспертами под сомнение. По словам Москони, здоровье нейронов можно поддерживать антиоксидантами, продуктами с содержанием витаминов С и Е, бета-каротина, а также противовоспалительными витаминами B и жирными кислотами.

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Напомним, ранее врач рассказала, какие продукты повышают риск заражения коронавирусом.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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