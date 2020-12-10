Прошедшее землетрясение стало самым сильным для середины Байкала с конца прошлого века

Произошедшее утром 10 декабря в Бурятии и Приангарье землетрясение стало самым мощным для середины Байкала с 1999 года. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

— Такое сильное землетрясение в середине Байкала в последний раз было в 1999 году, — приводит слова директора филиала Елены Кобелевой ТАСС.

Специалист уточнила, что в XXI веке случались мощные землетрясения, но на юге Байкала: Култукское — в 2008 году и Быстринское — в сентябре 2020-го. Кобелева также заметила, что подобное природное явление было невозможно предсказать, хотя ожидать его стоило, ведь это уже четвёртое сейсмособытие на Байкале за 2020 год с магнитудой более четырёх баллов.

Портал IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города сообщает, что небольшие трещины появились после землетрясения на зданиях 18 школ.

— Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы, — заявил заммэра Иркутска Виталий Барышников.

Крупный афтершок был зафиксирован на территории Бурятии, в Приангарье он почти не ощущался, отмечает пресс-служба правительства области.

Напомним, магнитуда прошедшего землетрясения составила 5,5. Подземные толчки ощущались в Иркутской области и Бурятии.