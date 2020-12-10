Под угрозой даже те, кто не болел. Сомнолог рассказал о связи коронавируса и бессонницы
Также доктор объяснил, как избавиться от возникших проблем.
Одним из последствий пандемии коронавируса стала депрессия, которая приводит к серьёзным проблемам со сном. Об этом рассказал заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.
— Сейчас вот то, что мы имеем, — длительная стрессовая ситуация, всё население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции, — сказал Бузунов в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".
Причём подобные проблемы могут появиться даже у тех, кто не болел CoViD-19. Всему виной нарушение привычного режима и снижение физической активности, заметил специалист.
Сомнолог раскрыл, как изменился сон россиян за этот год. Лекарства могут усугубить ситуациюНекоторым людям сейчас страшно обращаться к врачу из-за пандемии.
Кроме того, бессонница может появиться из-за панических атак, изжоги, кислого привкуса во рту, остановки дыхания во сне (апноэ) и использования перед сном смартфона.
Чтобы привести себя в норму, доктор советует наладить режим, добавить физической активности, ограничить потребление кофеина во второй половине дня и отказаться от лишней новостной загруженности.
Ранее россияне рассказали о безобидной привычке, которая может спровоцировать бессонницу.
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