Под угрозой даже те, кто не болел. Сомнолог рассказал о связи коронавируса и бессонницы

Одним из последствий пандемии коронавируса стала депрессия, которая приводит к серьёзным проблемам со сном. Об этом рассказал заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

— Сейчас вот то, что мы имеем, — длительная стрессовая ситуация, всё население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции, — сказал Бузунов в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Причём подобные проблемы могут появиться даже у тех, кто не болел CoViD-19. Всему виной нарушение привычного режима и снижение физической активности, заметил специалист.

Кроме того, бессонница может появиться из-за панических атак, изжоги, кислого привкуса во рту, остановки дыхания во сне (апноэ) и использования перед сном смартфона.

Чтобы привести себя в норму, доктор советует наладить режим, добавить физической активности, ограничить потребление кофеина во второй половине дня и отказаться от лишней новостной загруженности.

Ранее россияне рассказали о безобидной привычке, которая может спровоцировать бессонницу.