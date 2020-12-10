Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Африке банда грабителей атаковала консульство Украины

Преступники замаскировались под местных солдат.

10 декабря 2020, 03:53
3647
<p>Фото © <a href="https://suna-sd.net/en/single?id=699931" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SUNA</a></p>

Фото © SUNA

Банда вооружённых грабителей напала на консульство Украины в столице Судана Хартуме. Об этом сообщает агентство SUNA.

Нападение произошло утром 8 декабря. Отмечается, что преступники были одеты в форму вооружённых сил Судана.

Неизвестный напал на консульство Франции в Саудовской Аравии

Неизвестный напал на консульство Франции в Саудовской Аравии

Охранник получил ранения.

На место происшествия подоспел отряд местных спецслужб, и преступников удалось оперативно задержать. Все похищенные деньги и имущество уже возвращены дипломатам. Это подтвердил консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид.

Напомним, в апреле 2019 года армия Судана совершила военный переворот и свергла управлявшего страной на протяжении 30 лет президента Омара аль-Башира, который сейчас находится в тюрьме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1