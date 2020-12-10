В Африке банда грабителей атаковала консульство Украины
Преступники замаскировались под местных солдат.
Фото © SUNA
Банда вооружённых грабителей напала на консульство Украины в столице Судана Хартуме. Об этом сообщает агентство SUNA.
Нападение произошло утром 8 декабря. Отмечается, что преступники были одеты в форму вооружённых сил Судана.
На место происшествия подоспел отряд местных спецслужб, и преступников удалось оперативно задержать. Все похищенные деньги и имущество уже возвращены дипломатам. Это подтвердил консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид.
Напомним, в апреле 2019 года армия Судана совершила военный переворот и свергла управлявшего страной на протяжении 30 лет президента Омара аль-Башира, который сейчас находится в тюрьме.
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