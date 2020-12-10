В Африке банда грабителей атаковала консульство Украины

Банда вооружённых грабителей напала на консульство Украины в столице Судана Хартуме. Об этом сообщает агентство SUNA.

Нападение произошло утром 8 декабря. Отмечается, что преступники были одеты в форму вооружённых сил Судана.

На место происшествия подоспел отряд местных спецслужб, и преступников удалось оперативно задержать. Все похищенные деньги и имущество уже возвращены дипломатам. Это подтвердил консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид.

Напомним, в апреле 2019 года армия Судана совершила военный переворот и свергла управлявшего страной на протяжении 30 лет президента Омара аль-Башира, который сейчас находится в тюрьме.