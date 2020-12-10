"Искренне до мурашек". Егор Крид и Нюша сыграли свадьбу в новом трогательном клипе

Музыканты Егор Крид и Нюша представили новый клип Mr & Mrs Smith. В трогательном ролике пара пытается простить друг друга за ошибки прошлого и играет свадьбу. Видео опубликовано на "Ютубе".

По сюжету расставшиеся в прошлом влюблённые приходят в некий центр, чтобы спрогнозировать свою судьбу и узнать, как бы сложилась жизнь, если бы они не расстались. В виртуальной реальности они женятся и рожают ребёнка.

Крид и Нюша действительно встречались в 2014–2016 годах. Певица отметила в соцсетях, что этот клип — "послание всем бывшим". Она призвала ценить моменты счастья в прошлом и настоящем.

— Несколько минут клипа, а история длиною в жизнь! Нюша, спасибо тебе ещё раз за всё! За любовь и за разбитое сердце. Наша история навсегда в сердце, но уже с улыбкой, — написал Крид в "Инстаграме".

За несколько часов ролик набрал более пяти миллионов просмотров в соцсетях и на "Ютубе", сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Зрителей клип растрогал и умилил, многие нашли в нём отклик на свои жизненные истории и расставания с любимыми.

Искренне до мурашек. У каждого есть такая история "если бы"... Спасибо вам!

Веста 900

Просто вся душа наизнанку, у меня нет слов! Спасибо за то, что дали нам возможность взглянуть на такую личную историю. Верю, что если это судьба, то ещё всё впереди! _kreedmysoul_

Это самая сильная и самая трогательная работа. Посмотрела и просто начала реветь и до сих пор реву. Я не знаю, как можно описать мои эмоции egkreed.fan

Не верю своим глазам! Это просто невероятно! linaromanova359

Напомним, в 2017 году Нюша тайно вышла замуж за Игоря Сивова. В ноябре 2018-го у пары родилась дочь Симба.