Новый коронавирусный рекорд в США: за сутки умерло более трёх тысяч человек

В США впервые с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано свыше трёх тысяч смертей за сутки, сообщает The New York Times.

Предыдущий пик по смертности был зафиксирован на прошлой неделе — скончалось 2885 пациентов. Теперь же от CoViD-19 умерло 3011 человек.

Общее число летальных исходов приближается к ещё одной большой цифре — 300 тысячам смертей с начала эпидемии. На сегодняшний день в США их около 288 тысяч.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 10 декабря в Штатах заразилось 15 381 450 жителей, из которых 5 889 896 пациентов выздоровели.

Ранее Лайф сообщал, что в США оказалась под угрозой массовая вакцинация от коронавируса.