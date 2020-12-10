Новый коронавирусный рекорд в США: за сутки умерло более трёх тысяч человек
Общее число летальных исходов приближается к устрашающей цифре в 300 тысяч.
Фото © ТАСС / AP Photo / David Goldman
В США впервые с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано свыше трёх тысяч смертей за сутки, сообщает The New York Times.
Предыдущий пик по смертности был зафиксирован на прошлой неделе — скончалось 2885 пациентов. Теперь же от CoViD-19 умерло 3011 человек.
В США умерло шесть участников испытаний вакцины Pfizer от ковида. Биолог объяснила, как это скажется на её использованииЧетверо из них получили настоящий препарат, двое — плацебо.
Общее число летальных исходов приближается к ещё одной большой цифре — 300 тысячам смертей с начала эпидемии. На сегодняшний день в США их около 288 тысяч.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 10 декабря в Штатах заразилось 15 381 450 жителей, из которых 5 889 896 пациентов выздоровели.
Ранее Лайф сообщал, что в США оказалась под угрозой массовая вакцинация от коронавируса.
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