Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Россиян предупредили о риске заработать снежную болезнь

Однако существует проверенный способ этого избежать.

10 декабря 2020, 00:23

Зимой ультрафиолетовые лучи от солнца отражаются от снега и льда даже сильнее, чем летом, и влияют на глаза. Подобное происходит в пасмурную погоду, рассказала доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

Если очень много снега, то идёт очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание — снежная болезнь (фотокератит. — Прим. Лайфа). Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники, — приводит слова врача радио Sputnik.

"Давайте не впадать в идиотизм". Мясников объяснил, спасут ли от коронавируса очки

"Давайте не впадать в идиотизм". Мясников объяснил, спасут ли от коронавируса очки

По его словам, заражение через глаза для этой инфекции менее характерно, чем для обычного гриппа.

Чтобы уберечь глаза от подобного воздействия, офтальмолог посоветовала носить солнцезащитные очки. С их помощью можно перестать постоянно щуриться, что также приводит к появлению морщин.

Ранее россиянам дали советы по выбору зимней обуви и уходу за ней.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1