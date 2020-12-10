Россиян предупредили о риске заработать снежную болезнь
Однако существует проверенный способ этого избежать.
Зимой ультрафиолетовые лучи от солнца отражаются от снега и льда даже сильнее, чем летом, и влияют на глаза. Подобное происходит в пасмурную погоду, рассказала доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова врач-офтальмолог Ирина Лещенко.
— Если очень много снега, то идёт очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание — снежная болезнь (фотокератит. — Прим. Лайфа). Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники, — приводит слова врача радио Sputnik.
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Чтобы уберечь глаза от подобного воздействия, офтальмолог посоветовала носить солнцезащитные очки. С их помощью можно перестать постоянно щуриться, что также приводит к появлению морщин.
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